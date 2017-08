Současná vyhláška, která upravuje způsob zajišťování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, trpí podle ministerstva školství technickými nedostatky a vede k přetížení pedagogicko-psychologických poraden a administrativní zátěži škol.

Nové podmínky inkluze jsou pro státní rozpočet daleko větší zátěží, než jak to uváděly původní odhady ministerstva školství. ministerstvo financí

Rozhodlo se proto předložit její technickou novelu, která by měla tyto problémy odstranit. Měla by se tak třeba prodloužit lhůta na vydání zprávy a doporučení od poraden ze tří na čtyři měsíce a ve speciálních školách by mohly vzniknout třídy pro různě handicapované děti.

Upřednostnování zájmů škol před zájmy dítěte



Zásadní připomínku měly k návrhu ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti a úřad veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Podle nich návrh upřednostňuje zájmy zřizovatelů, poraden a škol před zájmy dítěte a výrazně zasahuje do organizace speciálního školství.

S novelou nesouhlasilo ani ministerstvo financí, které požadovalo přepracování celého rozsahu podpůrných opatření.

Nové podmínky společného vzdělávání jsou podle ministerstva financí pro státní rozpočet daleko větší zátěží, než jak to uváděly původní odhady ministerstva školství. Například na letošek byly původně vyčísleny výdaje ve výši jedné miliardy korun, jen za leden až červen byly ve skutečnosti kolem 1,5 miliardy korun.

Čeká se na podpis ministra školství



Podle náměstka pro legislativu z resortu školství Jana Kněžínka ale pracovní komise Legislativní rady vlády schválila novelu bez větších připomínek. „Ta vyhláška zůstane tak, jak byla ministerstvem navržena,” řekl. Nyní by ji měl podepsat ministr Stanislav Štech (za ČSSD) a od začátku září by pak měla platit.

Schválení nového nastavení inkluze loni vyvolalo bouřlivé diskuse mezi jejími zastánci a odpůrci, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí měla nárok na docházku do běžné školy od roku 2005.

Výjimkou byly hlavně děti s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávaly převážně odděleně. Vyhláška má za cíl zlepšit podporu pro děti s handicapem a umožnit školám čerpat na ni peníze od státu.