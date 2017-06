Bez chvostu měří fosilie 15 centimetrů. Jednalo se o hmyzožravce. „Při své velikosti mohl ulovit také žáby nebo jiné drobné živočichy. Měl delší zadní končetiny než přední. Proto předpokládáme, že byl dobrý běžec,“ řekl o tvorovi Čerňanský Denníku N.

Messel je místo nálezu nedaleko německého Frankfurtu, které je označované za „pravěké Pompeje“. Probíhala zde rozsáhlá sopečná činnost a ostatky byly objeveny v kráteru hlubokém 500 metrů.

„Ve spodní části nebylo kyslíkaté prostředí a zvířata, které zde zahynula, se dobře zachovala. Někdy až tak, že je vidět měkká tkáň,“ řekl Čerňanský. „Ze Stefanikia siderea se zachoval například ocas, obrysy měkkých částí, dokonce i kůže. Víme, že měl šupiny, ale neznáme jejich tvar,“ dodal.

Pravěká ještěrka Stefanikia siderea

FOTO: Andrej Čerňanský

Z ještěra ještěrky pojmenovaného po Štefánikovi se zachovala celá kostra. Společně s jiným ještěrem Eolacerta robusta ze stejné doby patří do samostatné čeledi Eolacertidae.

„Jedná se o primitivní plazy. Důležité je, že tvořily linii, z nichž se mohly vyvinout dnešní lacertidy, kam patří například ještěrka zelená. Nález potvrzuje, že raná evoluce živočichů, z nichž pochází dnešní ještěrky, se odehrála v Evropě. Do Asie se dostaly později, asi před 30 milióny let a do Afriky před 20 milióny let.