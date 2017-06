Podle vedoucího výzkumu, Brita Adriana Luckmana, se trhlina již přiblížila na pouhých 13 kilometrů k okraji zalednění, takže odtržení obří ledové masy je jen otázkou času.

„Nezadržitelně míří k odtržení,“ uvedl Luckman na Twitteru. On ani jeho kolegové však nejsou schopni říci, kdy to bude. „Může to být zítra, ale může to trvat ještě i tři měsíce,“ řekla Daniela Jansenová z Institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum (AWI) v německém Bremerhavenu.

FOTO: Mapy.cz

K osudům budoucího obřího ledovce pak dodala: „Jakmile se oddělí, nebude trvat ani dva roky, než roztaje.“ Přitom podle AWI to bude jeden z pěti největších ledovců, jaké vznikly za posledních třicet let.

Jak vzniká ledovec

V pobřežním ledu, který zasahuje do oceánu jako Larsen C, vznikají trhliny přirozeně. V lednu byla trhlina dlouhá již 175 kilometrů, pak se její prodlužování zastavilo. Počátkem května se odštěpování obnovilo, ale ne na původním místě; trhlina se rozvětvila.

Trhlina v šelfovém ledovci Larsen C na snímku letadla Douglas DC-8

FOTO: Nasa, Reuters

Za pár dní se nová větev trhliny protáhla o 17 kilometrů. Minulý týden k nim přibylo dalších 16 kilometrů a šíření trhliny změnilo směr: míří nyní k moři.

Oddělení ledovce Larsen B na snímcích z února a března 2002

FOTO: Reuters File Photo, Reuters