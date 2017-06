Proč stojí plameňáci na jedné noze? Možná šetří energii

Napadlo vás někdy, proč třeba v ZOO prakticky nevidíte plameňáka, který by stál na obou nohách? Skoro se zdá, jako by jim tento postoj byl nepříjemný nebo nepřirozený. Vědci dlouho nemohli přijít na to, proč plameňáci stojí jen na jedné noze.