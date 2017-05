Toto místo objevili vědci před dvěma lety. Je chladnější než jeho okolí a zdá se, že v něm je volný prostor o velikosti zhruba 10 000 galaxií. Toto chladné místo je největší dosud známou strukturou – ovšem nejspíš obsahuje asi o 20 % méně hmoty, než by podle všech předpokladů mělo. Vědci jsou z něj zmatení už od chvíle, kdy bylo objeveno.

Teď ale odborníci z Durhamské univerzity ve Velké Británii přišli s vysvětlením, které jako by bylo z jiného vesmíru – a to doslova. Věří, že se do našeho vesmíru „naboural“ jiný. Náraz byl tak extrémní, že vytlačil energii z obrovského prostoru, a tak vzniklo ono chladné místo.

Vědci teď věří, že pokud se náš vesmír po Velkém třesku „vyboulil“ do vakua, pak je možné, že se současně zformovaly i miliardy dalších. Potom bychom žili v jakémsi multivesmíru, který existuje mimo náš časoprostor. Chladné místo by mohlo být prvním důkazem, že tomu tak je.

Tom Shanks z Centra mimogalaktické astronomie na Durhamské univerzitě řekl webu listu The Daily Telegraph: „Jedním vysvětlením existence chladného místa by mohlo být to, že se jedná o výsledek kolize mezi naším vesmírem a jedním z miliard dalších. Pokud další, detailnější analýza toto prokáže, pak bychom mohli chladné místo brát jako první důkaz evidence multivesmíru. Možná jsou kolem nás miliardy dalších vesmírů, podobných, jako je ten náš.“

Superprázdno, nebo malé ostrůvky nicoty?

Chladné místo se nachází zhruba tři miliardy světelných let od Země, což v kosmickém měřítku není nijak zvlášť daleko.

Celý vesmír pokrývá kosmické mikrovlnné pozadí, pozůstatek Velkého třesku, který ze Země dokážou detekovat dalekohledy. Zatímco teplota většiny mikrovlnného pozadí je 2,73 stupně nad absolutní nulou, tedy -270,43 ˚C, chladné místo je asi o 0,00015 stupně studenější.

Ještě před pár měsíci se vědci domnívali, že jeho chladnější teplota je jakýmsi světelným trikem. Spekulovali, že toto studenější místo je jakýmsi superprázdnem, které je tak pusté, že vysává energii ze světla, které jím prochází. Tím by jeho vlnová délka přešla do červeného konce spektra, což by si dalekohledy mylně vyložily jako chlad.

Tým z Durhamu ale zjistil, že se celá oblast skládá ze shluků menších prázdnot, které jsou příliš malé na to, aby se tento předpoklad mohl zakládat na pravdě.

„Tato prázdna, která jsme objevili, nedokážou vysvětlit podstatu chladného místa,“ řekl jeden z výzkumníků Ruari Mackenzie a Tom Shanks dodal, že tu musí existovat jiné vysvětlení. „Nejspíš to nejzajímavější vysvětlení je, že chladné místo vzniklo kolizí našeho vesmíru s jiným. Tato kolize ovlivnila rozmístění galaxií ve vesmíru – jako když třeba dojde k nehodě na silnici, kdy se srazí dvě auta. Budeme ale muset ještě provést celou řadu testů, abychom zjistili, jak vážně lze tuto naši teorii brát,“ poznamenal.

Každopádně ve vědeckém světě vzbudila studie, jejíž výsledky publikoval časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, už nyní velkou pozornost.