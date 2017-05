„Kvalita výuky a možnost získat praktické zkušenosti již během studia jsou dlouhodobě naší hlavní prioritou, a proto jsme při přípravě strategického projektu soustředili pozornost na opatření zvyšující kvalitu výuky včetně simulačních center, která jsme dosud znali jen ze zahraničí,“ uvedl rektor MU Mikuláš Bek.

Simulace reálného nemocničního prostředí

Stěžejní částí projektu je vybudování Komplexního simulačního centra v Univerzitním kampusu Bohunice, které bude sloužit hlavně studentům programů Všeobecné a Zubní lékařství.

Nízkoenergetická pětipatrová budova má simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje.

Vizualizace simulačního centra

FOTO: Masarykova univerzita

Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí.

Nejen pro mediky

„Plánovaný koncept zásadně ovlivní současnou i budoucí výuku lékařských programů,“ doplnil iniciátor projektu Petr Štourač. Simulační centrum je podle něj jedinečné nejen svou komplexností, ale i zapojením nejmodernějších prvků simulační medicíny do běžné výuky.

Každá místnost, simulátor či výuková pomůcka tak bude mít dle jeho slov své pevně zakotvené místo ve výukovém procesu.

Částka investovaná do stavby a vybavení budovy se bude pohybovat kolem 880 miliónů korun. Univerzita uspěla s projektem nazvaným Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ s rozpočtem 1,2 miliardy Kč. Projekt prošel hodnocením ministerstva školství, v létě by měl získat rozhodnutí o přidělení dotace z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Do schváleného projektu se nicméně nějakým způsobem zapojí téměř všechny fakulty, nejen ta lékařská. Například studenti žurnalistiky dostanou multimediální integrovaný newsroom s redakčním systémem. Na filozofické fakultě vznikne díky dotaci zvukové nahrávací studio a na přírodovědecké se vybuduje hydrogeologický vrt.