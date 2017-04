Největší obojživelné letadlo na světě uskutečnilo svůj první let

Čínský letoun AG600, který je největším obojživelným letadlem na světě, uskutečnil během soboty svůj první let. Stroj letěl z města Ču-chaj v jihočínské provincii Kuang-tung. Oznámila to státní tisková agentura Nová Čína, podle níž byl první let původně plánován až na konec května.