Jak připomíná HAMU ve své tiskové zprávě, předáním sochy, daru od nadace norimberské pojišťovací společnosti Nürnberger Versicherungsgruppe, oslavují 70 let od zahájení výuky. Dar zprostředkovala baletní mistryně, hudební producentka a pedagožka HAMU Renata Sabongui.

Inspirace Zlatou cestou Karla IV.

„Socha Franze Schuberta by měla být konečným bodem Sošní cesty, putování ze Senovážného náměstí od kašny Českých Muzikantů, kolem Stavovského divadla a Pláště Svědomí do Celetné a dále přes Karlův most do Lichtenštejnského paláce, sídla HAMU,“ uvedla Anna Chromy ve svém projevu při odhalení sochy s děkanem a rektorem školy i s hosty z Rakouska a Německa.

„Socha Schuberta je zároveň začátek druhé cesty, která jde ve stopách Zlaté cesty, Via Carolina, z Prahy do Norimberku, kterou císař Karel IV. použil k propojení svého sídelního města Prahy s říšským městem Norimberk. V Praze mají všechny mé sochy hudební tématiku,“ vysvětlila autorka.

Příklad pro studenty

Norimberská pojišťovna vybírala z několika měst, i díky vazbě na zmíněnou Zlatou cestu zvolila Prahu.

Přestože Franz Schubert české hlavní město nikdy nenavštívil, patří podle Anny Chromy jeho dílo i zde k trvalému repertoáru. „Proto našel své ideální místo v prostorách Hudební akademie,” dodala.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký připomněl také 220 let od narození tohoto hudebního skladatele.

„Schubert zemřel ve 32 letech a může být dalším příkladem pro studenty hudby, kolik se toho dá vytvořit už ve velmi mladém věku,“ doplnila jej Renata Sabongui.

Anna Chromy se narodila v Českém Krumlově, později žila v Praze, následně v Rakousku. Studovala v Salcburku a v Paříži. Je čestnou občankou Prahy 1. Její sochy si objednali například papež Jan Pavel II, kníže Rainier III. z Monaka či rakouské město Salcburk.