Mamut: cesta z pravěku?

V roce 2015 se švédským vědcům podařilo přečíst celou genetickou informaci z dědičné hmoty výborně zachovalých mamutů nalezených ve věčně zmrzlé sibiřské půdě. Oživení populárního chobotnatce, který vymizel nejpozději před 4500 lety zřejmě v důsledku kombinace výrazných změn podnebí a nadměrného lovu člověkem, by mohlo vypadat tak, že jeho dědičný materiál by se vložil do vajíčka slona indického, který je ve skutečnosti příbuznější více mamutům než africkým bratrancům, a zárodek by donosila slonice v zoologické zahradě.

Skupina badatelů z proslulé Harvardovy univerzity postoupila v tomto směru zatím nejdále. Letos v únoru oznámila, že hodlá vytvořit křížence mamuta a slona indického, který by vykazoval většinu mamutích znaků, a to již do dvou let. Jiní odborníci ale upozorňují na celou řadu předvídaných nemalých těžkostí a pochybují o úspěchu projektu.