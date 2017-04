Sonda Cassini se v sobotu k Titanu přiblížila během své mise naposledy, jednalo se o 127. průlet. Průletem satelit ubral na rychlosti a ohnul svou dráhu kolem Saturnu, aby poprvé zamířil do prostoru mezi planetou a jejími prstenci.

Zkoumání vzniku prstenců



První průlet zatím neprobádanou mezerou širokou 2400 kilometrů by se měl uskutečnit už ve středu 26. dubna, po něm bude následovat přes dvacet dalších.

V uvedený den dle vyjádření NASA zahájí sonda „Grand Finale“, kdy se začne ke druhé největší planetě sluneční soustavy přibližovat jako nikdy předtím. Nakonec má 15. září shořet v Saturnově atmosféře. [celá zpráva]

Kresba sondy Cassini u Saturnu

FOTO: NASA

Sonda bude během průletu zkoumat přítomnost ledu a chemické složení prstenců. To by mělo přispět ke znalostem o jejich vzniku. Předmětem zkoumání bude i atmosféra Saturnu a velikost jeho pevného jádra.

Snaha neohrozit případný život na měsících



V polovině září Cassini zanikne v atmosféře Saturnu, aby vyloučila jakoukoli možnost šíření mikrobů zanesených ze Země. Pokud by totiž sonda narazila do některého z měsíců, mohla by kontaminace poškodit možný vývoj tamního mikrobiálního života.

Projekt Cassini, zaměřený na výzkum druhé největší planety obíhající kolem Slunce, jejích prstenců a měsíců, začal v říjnu 1997 vypuštěním dvojsondy Cassini-Huygens. Ta na oběžnou dráhu kolem Saturnu dorazila v roce 2004.

Ilustrace sondy Cassini u Saturnova měsíce Enceladus

FOTO: NASA, Reuters

Výzkum Saturnovy soustavy zahájilo v lednu následujícího roku přistání Huygense na Titanu. Z něho aparát přes krátkou životnost poslal na Zemi množství vědeckých poznatků.

K úspěchům mise Cassini patří kromě významných informací o Titanu například i poznatky o existenci vody na dalším měsíci Saturnu - Enceladu. Daný měsíc splňuje podmínky pro existenci života. [celá zpráva]