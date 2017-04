Přijímačky vyjdou asi na 60 korun za jeden test. Písemky nechává tisknout Cermat, který přijímačky a maturity zajišťuje, ve třech tiskárnách. Podle ředitele Cermatu Jiřího Zíky to vyjde levněji, protože využívají množstevní slevy. Pokud by si testy tiskly školy samy, vyšlo by to dráž.

„A kdybychom je to nechali vytisknout těsně před zkouškou, tak by to ta škola ani nestihla, pokud má třeba 300 uchazečů,“ řekl Právu mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Na elektronické zkoušení školy podle něj nejsou dostatečně připraveny, navíc zapečetěná krabice prý omezuje riziko předčasného úniku testů.

„Krabice s testy jsme rozesílali možná i týden před zkouškami. Přístup k nim má maximálně ředitel školy a má zodpovědnost ze zákona, že to musí zabezpečit,“ uvedl Pohanka.

„Ředitel krabici musí otevřít za dozoru několika učitelů, takže je tam poměrně hodně kontrol. Balíčky mohou být navíc otevřeny až v učebně a vlastně i za dozoru žáků,“ dodal.

Za únik pokuta až pět miliónů

Jak sdělila Právu matka 15leté dívky, ještě v úterý jí byly z jednoho gymnázia nabídnuty přijímačkové testy, které vyplňovali uchazeči o studium teprve včera. Matka však nabídku odmítla, a tak nelze doložit, zda se jednalo skutečně o středeční testy.

„Odmítla jsem to už kvůli tomu, že jsem přípravu s dcerou dost prožívala. Poctivě se připravovala, chodila i na doučování,“ popsala matka.

Podle ní nabídku dostala od člena učitelského sboru. Identitu matky i školy redakce zná. „Nedovedu si představit, že by k něčemu takovému mohlo dojít,“ divil se Pohanka.

Podle něj ani ředitelé nemají důvod podílet se na úniku informací, protože si chtějí vybírat ty nejlepší uchazeče. Navíc hrozí ředitelům mastná pokuta, a to od půl miliónu do pěti miliónů. „Ale v současnosti nemáme informaci o jakémkoli předčasném úniku. Za šest let se nám to nikdy nestalo,“ dodal Zíka.

Organizace státních přijímacích zkoušek vyjde na 18 miliónů korun, maturity zhruba na 160 miliónů. „Je to dáno tím, že v maturitách jsou započítány všechny fixní náklady, kdežto do přijímaček se započítávají jen variabilní náklady a odpisy související se zařízením technologie,“ řekl ředitel Zíka.

Přijímačky totiž využívají model, který byl vytvořen pro maturity. Navíc jsou zkráceny o mzdové náklady na centrální hodnotitele, kteří nejsou u přijímaček zapotřebí.

Ani učitelé ve školách nedostávají žádné peníze navíc, zatímco v rámci maturit se s těmito výdaji počítá. Do financování maturit se promítají i náklady na provoz Cermatu.