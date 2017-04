Čeští vynálezci obdrželi loni nejvíce patentů za 20 let

Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil 781 patentů, z toho 637 domácím přihlašovatelům. Je to nejvíce za posledních 20 let. Vysoké školy a univerzity získaly 240 patentů, což je o 17 více než rok předtím. Celkový počet patentů platných na území ČR dosáhl na konci loňského roku téměř 38 tisíc. Vyplývá to z výroční zprávy Úřadu průmyslového vlastnictví.