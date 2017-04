Úprava rámcových vzdělávacích programů má vést ke dvěma typům maturit

Ministerstvo školství pracuje na revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP), která by měla vést k vytvoření odlišných maturit pro gymnázia a střední odborné školy. Uvedla to ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) s tím, že nový způsob ověřování by měl fungovat od roku 2022, kdy se povinnou součástí státních maturit stane matematika.