Zájemci se rovněž mohou ve čtvrtek 23. března od 15:00 do 18:00 dostavit na mimořádný Den otevřených dveří, který se uskuteční v budově fakulty (Thákurova 9, Praha 6).

Prezentace všech předmětů

Návštěvníci se dozvědí informace o studijních oborech, přijímacím řízení, čeká na ně i setkání s pedagogy a studenty.

Na programu je také prohlídka budovy od architektky Aleny Šrámkové, ve které od roku 2011 fakulta sídlí.

Budova Fakulty architektury ČVUT

FOTO: ČVUT

V přízemí budovy bude připravena prezentace všech předmětů bakalářských studijních programů Fakulty architektury ČVUT, v ateliérech na sedmi podlažích si návštěvníci budou moci prohlédnout rozpracované semestrální práce i prostředí, kde budoucí architekti a krajináři pracují.

Přijímačky od 13. června

S prací pedagogů a absolventů fakulty se zájemci seznámí prostřednictvím části výstavy FA ČVUT 1976 – 2016. Ta se konala v prosinci loňského roku u příležitosti 40. výročí znovuobnovení samostatné existence Fakulty architektury. [celá zpráva]

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů bude probíhat od 13. června do 14. července 2017. Termín pro podání přihlášek je od 16. března do 30. dubna elektronicky zde.