Autorky cyklostanu, Helena Záleská a Petra Krhutová, jsou vášnivé cyklistky a rády vyjíždějí na vícedenní výlety spojené s kempováním. Vždy však měly studentky strach nechat kola před stanem v noci.

„Sháněly jsme proto na trhu stan, který by byl lehký, a zároveň by se do něj schovala dvě kola. Ale nenašly jsme. Řekly jsme si, proč kola nevyužít na samotnou konstrukci, vždyť jsou pevná a zároveň je tím můžeme ochránit před deštěm i případnou krádeží. Daly jsme hlavy dohromady a tak vznikl náš Tike,“ popisovala Helena Záleská, která studuje na Ekonomické fakultě VŠB-TUO.

Dvě studentky z Ostravy vymyslely cyklostan, se kterým teď sklízí úspěchy.

FOTO: Petr Sznapka

Její kolegyně, která studuje v Karviné na Slezské univerzitě, dodala, že ve stanu se vyspí dvě dospělé osoby a je v něm i dostatek prostoru pro zavazadla.

Diváci Startup Show mohli vidět prototyp cyklostanu na vlastní oči a taky si jej vyzkoušet. Nápad je zaujal natolik, že jej posléze odměnili cenou publika.

Věda do běžného života



Také svítící kapalina s názvem ChemLight diváky zaujala. Vytvořili ji studenti z Ostravské univerzity.

„Napadlo nás přenést trochu vědy do běžného života a vytvořit nový designový typ osvětlení. Pečlivým mícháním chemických látek a jejich reakcí jsme vytvořili světelnou kapalinu. Při současném použití světelného zdroje tak dochází k rozzáření této kapaliny,“ vysvětlil jeden z autorů projektu Denis Havlena.

Vzniklé světlo je úsporné, autoři by produkt rádi nabízeli výrobcům osvětlení, nábytku i designérům. Lze jej totiž nainstalovat do nejrůznějších interiérů. Mohou tak vznikat světelné stěny, lampy, podlahy i nábytek.

Cyklostan a svítící kapalina zaujaly rovněž porotu a investora. O cenu poroty i hlavního partnera, firmy SDE Software Solutions, se tak poprvé rozdělily dva projekty. Každý tým si odnesl 50 tisíc korun. Na finále Startup Show se letos utkalo celkem 11 nejlepších nápadů.

Program Green Light běží již čtvrtým rokem a dosud z něj vyšlo více než 40 projektů. Některé se podařilo prosadit i v zahraničí.