Badatelé z univerzity v anglickém Bathu a z King’s College London totiž zjistili, že vysoká hladina cukru poškozuje enzym, který ovlivňuje tělesnou reakci v raných stádiích Alzheimerovy nemoci. Při studiu vzorků mozku lidí s alzheimerem i bez něj odhalili, že už v časných stadiích nemoci je v jejich mozku poškozen enzym MIF (inhibiční faktor makrofágové migrace). Ten se totiž stává obětí procesu zvaného glykace (poškození cukrem), který narušuje a blokuje působení enzymu.

„Za normálních okolností by byl MIF součástí imunitní odpovědi na hromadění abnormálních proteinů v mozku,“ připomněl profesor Jean van den Elsen z University of Bath, který se na výzkumu podílel, informoval list The Daily Telegraph.

„Bod zvratu“

Alzheimerova nemoc se projevuje vytvářením destiček z abnormálních proteinů, které pak ochromují mozkové buňky. Už delší dobu se ví, že MIF se podílí na reakci mozkových buněk proti hromadění abnormálních proteinů v mozku během raných stadií zmíněné nemoci.

„Myslíme si, že pokud poškození cukrem omezuje některé funkce enzymu MIF a zcela blokuje ostatní, mohl by to být bod zvratu, který umožňuje rozvoj této nemoci,“ doplnil britský vědec. Zdůraznil, že MIF „je změněn glukózou již u mozků jedinců v časných stadiích Alzheimerovy nemoci. Nyní zjišťujeme, zda podobné změny můžeme odhalit i v krvi,“ dodal.

Vysoká hladina krevního cukru (hyperglykémie) je dobře známý příznak cukrovky i obezity. Lékaři už vědí, že cukrovkáři jsou vystaveni dvojnásobně vyššími riziku propuknutí Alzheimerovy nemoci. Dosud však nikdo netušil, jak spolu tyto zdravotní problémy souvisejí.

S tím, jak Alzheimerova nemoc postupuje, sílí i rozsah glykace a ochromení enzymu MIF.

„Toto zjištění bude životně důležité při vypracovávání chronologie postupu Alzheimerovy nemoci. Doufáme, že nám to pomůže určit osoby, které čelí riziku vzniku choroby a že to povede k novým způsobům léčby i prevence této nemoci,“ vyzvedl van den Elsenův kolega Rob Williams.

Sladký přísun je třeba omezit

Doktor Omar Kassaar, rovněž z University of Bath, připomněl i praktický dopad tohoto výzkumu: „Potenciální souvislost (vysoké hladiny glukózy) s Alzheimerovou nemocí je dalším důvodem, proč bychom měli omezovat přísun cukru ve své stravě.“ Nová zjištění zveřejnil časopis Scientific Reports.

Rosa Sanchová, šéfka výzkumu v nadaci Alzheimer Research UK, ale upozornila na to, že zatím není prozkoumána souvislost mezi procesem glykace a úrovní cukru v krvi, což je vážnou slabinou studie.

Ve světě nyní trpí Alzheimerovou nemocí asi 50 miliónů lidí, do roku 2050 by mohl jejich počet vzrůst na 125 miliónů. Česká alzheimerovská společnost odhadla, že na konci roku 2014 trpělo v Česku demencí asi 152,7 tisíce lidí.