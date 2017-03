Mnozí lidé pravidelně polykají antioxidační doplňky stravy (obsahující například vitaminy A, E, C či zinek a selen), které podle tvrzení výrobců přispívají ke zlepšení kondice pokožky, zraku a také imunity. Molekuly antioxidantů totiž snižují aktivitu kyslíkových radikálů, které mohou způsobovat patologické procesy v organismu.

Jenomže podle studie vědců z Čínské akademie věd v Pekingu tyto potravinové doplňky tělu ve výsledku spíše škodí. Tělo se totiž oxidantům dokáže bránit samo, vysvětlila Čchen Čchang listu The Daily Mail.

Tato schopnost se stárnutím zhoršuje, řešením však není brát doplňky, které oxidanty vylučují, ale posílit tento přirozený mechanismus. Ten musí být stejně jako svaly udržován v aktivitě, musí tedy pravidelně a aktivně odstraňovat oxidanty.

Zlenivělé tělo



Kvůli antioxidačním doplňkům ovšem tělo „zleniví“, přirozené funkce ochabují, což organismus celkově oslabí například v odolnosti proti rakovině či srdečním nemocem.

Zejména lidé, kteří berou potravinové doplňky již od mládí, si vytvářejí režim, jímž narušují přirozené obranné mechanismy.

Miliardový byznys Světový roční obrat prodeje doplňků stravy s antioxidačními účinky činí 40 až 50 miliard dolarů Asi polovina připadá na Spojené státy, kde doplňky bere 35–55 procent dospělých Prodeje dál rostou, ač přibývá informací, že jde mnohdy o vyhazování peněz, a někdy i o zdravotní riziko V roce 2020 by podle Kalifornské univerzity obrat prodeje umělých antioxidantů měl dosáhnout 75 miliard dolarů

„Stále více dvacetiletých bílých límečků (kancelářských pracovníků) bere antioxidační doplňky. Musí s tím přestat,“ zdůraznila lékařka.

Již v roce 2014 švédská studie ukázala, že antioxidační doplňky zřejmě přispívají k rakovině, protože „vypínají“ gen omezující vznik této nemoci.

Multivitaminy nenahradí hodnotnou stravu

Jiná nedávná analýza zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association dospěla k závěru, že brát doplňky obsahující rybí olej jako zdroj omega-3 nenasycených mastných kyselin ničemu neprospívá.

K tomu, aby byl rybí olej skutečně prospěšný, by ho lidé museli konzumovat v takovém množství, že by to vyvolávalo různé vedlejší účinky, jako například zápach z úst, říhání, nevolnost, křeče či krvácení z nosu.

Miliardový byznys



Další, tentokrát australská studie nedávno zpochybnila účinnost multivitaminů. „Potřebujete hlavně kvalitní stravu. Peníze za multivitaminy jen vymočíte do záchodové mísy,“ upozornil doktor Kena Harvey z katedry epidemiologie a preventivní medicíny z Univerzity Monash v Melbourne.

Nakupovat multivitaminy tak prospívá hlavně společnostem, které je vyrábějí, uzavřel. Je to obří a velice výnosný byznys, v němž se točí i pod vlivem reklamní masáže miliardy.