Student Slezské univerzity bodoval v prestižní americké fotosoutěži

Student doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě Roman Vondrouš slaví velký úspěch. Jeho fotka z koňských dostihů získala prestižní cenu v mezinárodní soutěži Pictures of the Year International v New Yorku. V kategorii Sport Action získal druhé místo.