Sloni prý spí jen dvě hodiny denně, ze savců nejméně

Volně žijící sloni afričtí během celého dne spí pouhé dvě hodiny, většinou v noci. S odkazem na studii jihoafrických vědců o tom informoval zpravodajský web BBC. Pokud je to skutečně pravda, znamenalo by to, že sloni spí nejméně ze všech savců.