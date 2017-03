Setů sestávajících z učebnice „Matiky pro spolužáky“ pro první a druhý ročník a pracovního sešitu zatím Liška prodal k devíti tisícům. V názvu používá slovo „matika“, učebnice píše ve druhé osobě a žákům tyká.

Jde každopádně o další cestu, jak tento předmět žákům zpřístupnit. Jednou z nich je kupříkladu nedrilová metoda profesora a matematika Milana Hejného, která stojí na objevování postupů samotnými dětmi a tvůrčím hledání řešení. [celá zpráva]

Dosavadní učebnice jsou prý více pro učitele

„Jejich hlavní devízou je, že jsou skutečně pro žáky. Dosavadní učebnice matematiky se mi vždycky jevily být jakousi databází příkladů, jako by z nich měli těžit hlavně kantoři. Ukazovaly spíš co učit, než jak se to naučit. Když se pak žák při výkladu ztratil, neměl šanci to podle takové učebnice dohnat,“ soudí autor.

Vulgarizaci v našich knihách žádnou nevidím a ke zjednodušování se hrdě hlásíme. Marek Liška

Jeho slova potvrzuje například Jaroslav Šolc, učitel Lepařova gymnázia v Jičíně. „Učebnice je přehledná, dobře členěná, vysvětlení příkladů srozumitelné. Doplnění dalších úloh v podobě pracovního sešitu je ideální."

„Nové učebnice matematiky podávají neotřelým způsobem středoškolské poznatky tohoto oboru. Velkou výhodu spatřuji v tom, že jsou psány ve spolupráci se samotnými studenty pro jejich spolužáky,“ doplnil Ivo Králíček z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

Snaha předmět zjednodušit

Z královéhradeckého gymnazisty, jenž ve volných chvílích pomáhal méně nadaným spolužákům, se během několika let stal těžce zaneprázdněný vysokoškolák, který tráví stovky hodin přípravou středoškolských učebnic.

„Jsou tací, kteří tvrdí, že matematiku vulgarizujeme a zjednodušujeme. Vulgarizaci v našich knihách ale žádnou nevidím a ke zjednodušování se hrdě hlásíme. Je naším cílem,“ netají se Liška.

Výuka finanční gramotnosti

S úspěchem svých učebnic se nespokojil. Připravuje učební aplikaci pro tablety, rád by také postupně do výuky matematiky zakomponoval problematiku finanční gramotnosti.

„Vyučovací proces by měl směřovat k modernosti a praktickému uvažování, i středoškolská matematika může posouvat mladého člověka k samostatnosti například v otázkách výběru výhodného úvěru nebo hypotéky. Rádi bychom v českém prostředí také předjali evropský trend on-line výuky,“ dodal.