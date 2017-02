Observatoř Arecibo se nachází zhruba 20 kilometrů na jihozápad od portorického města Arecibo. Její radioteleskop rychle se pohybující asteroid 2015 BN509 zachytil.

Kvůli své oběžné dráze by se jednoho dne mohl srazit se Zemí.

„Prolétl kolem Země počátkem minulého týdne rychlostí asi 70 500 kilometrů za hodinu. V největším přiblížení se od Země pohyboval pouze ve 14násobku vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem,“ uvedl pro web Business Insider vědec Ed Rivera-Valentín, který studuje údaje z observatoře.

Potenciální hrozba se postupně přibližuje

NASA objekt klasifikovala jako „potenciálně nebezpečný“. To znamená, že kvůli své oběžné dráze ve vesmíru by se jednoho dne mohl srazit se Zemí.

„Tvar arašídu vychází z faktu, že se jedná o binární kontakt, kdy obě části asteroidu nemohou obíhat kolem sebe, tudíž se spojily dohromady,“ vysvětlil vědec. K těmto binárním asteroidům patří podle něj každý šestý, jak dodává britský server Daily Mail.

Radioteleskop Arecibo v Portoriku

FOTO: Profimedia.cz

Nejdůležitější však je, jak se k Zemi postupně přibližuje. Proto je podle Rivera-Valentína třeba daná tělesa bedlivě sledovat, když jsou v blízkosti Země, protože ohledně jejich dalších putování panují pochybnosti.

Tuto přírodní katastrofu může jít odvrátit

Cílem je vytvořit pokročilé simulace a odhadnout, jak velkou hrozbu pro lidstvo představuje.

U průměrného Američana existuje asi 30krát vyšší pravděpodobnost úmrtí kvůli regionálnímu asteroidu než z důvodu teroristickému útoku uprchlíka.

„Dopadu asteroidu, na rozdíl od jiných přírodních katastrof, se ve skutečnosti můžeme vyhnout. Data z Areciba totiž může využít agentura NASA k sestavení planetární obranné mise," doplnil.

„Mise planetární obrany" sice může znít jako sci-fi, ale NASA seriózně připravuje plán na boj proti potenciálně smrtícímu asteroidu. Jak již Novinky informovaly, americká agentura s tím začala loni. [celá zpráva]

Zemi hrozí nebezpečí denně

Asteroidy navíc okolo naší planety prolétávají poměrně často. U průměrného Američana existuje asi 30krát vyšší pravděpodobnost úmrtí kvůli regionálnímu asteroidu než z důvodu teroristickému útoku uprchlíka. Vyplývá to z dat z nedávné analýzy pro Business Insider.

Každý rok nás totiž ohrožuje zhruba 1500 takových objektů. Občas sice na povrch nějaký dopadne, většinou ale relativně malý a větší poškození nezpůsobí. Drtivá většina z nich shoří v atmosféře. Větším rizikem jsou asteroidy o velikosti několika desítek či stovek metrů, které by napáchaly výrazně větší škody.

Podle serveru The Guardian je více než 90 procent objektů v blízkosti Země větších než jeden kilometr a mohly by teoreticky způsobit devastaci planety.

FOTO: ESA/P. Carril

Ve chvíli, kdy by se k Zemi začal blížit asteroid schopný vyhladit lidstvo, obdrží 12 vědců zprávu o hrozícím nebezpečí. Ti začnou zkoumat objekt zachycený jedním z teleskopů mapujících mezihvězdný prostor. Pokud situaci potvrdí, může odhadem zbývat pouze několik dní do srážky.

Následně začne tvorba plánu na destrukci tělesa. Nejlepším řešením je stavba rakety, která by v případě nebezpečí dokázala asteroid vychýlit z dráhy. Jenže její přesné zaměření by mohlo trvat i dva roky. Řešením může být i laser, který by dokázal asteroid odklonit. Teoreticky je také možné asteroid zničit nárazem cizího tělesa.