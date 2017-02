Nový vynález čte myšlenky, ochrnutým umožní komunikovat

Švýcarským vědcům se podařilo přijít na to, jak umožnit komunikaci zcela paralyzovaným pacientům, kteří nemohou hovořit a navíc ani ovládat oční víčka pro to nejzákladnější dorozumění. Zařízení připomínající koupací čepici umí dešifrovat myšlenky pacientů, a to díky měření hladiny kyslíku v krvi proudící jejich mozkem.