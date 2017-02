Výsledky průzkumu společnosti Microsoft mezi více než pěti sty rodiči ze září 2016 svědčí o tom, že internet je pro děti rizikové prostředí. Pravděpodobnost setkání s nebezpečnými jevy není jen teoretická.

Rizikovým faktorem je i to, že více než pětina rodičů nechává své děti na internetu bez dozoru už na prvním stupni základních škol.

Čtvrtina rodičů ví o tom, že jejich dítě bylo kontaktováno na internetu neznámým člověkem a pět procent potvrdilo, že jejich dítě se setkalo s kyberšikanou.

Nejčastější hrozbou na internetu je pak napadení dětského účtu. Řešilo je 27 procent z těch, kteří v loňském roce zaznamenali problém.

Zodpovědnost školy

Kyberšikana je skutečně velkou hrozbou, vyplývá to i z průzkumu společnosti Seznam.cz a Univerzity Palackého v Olomouci, podle kterého se s kyberšikanou setkalo každé druhé dítě. [celá zpráva]

„Převážná většina rodičů (téměř 80 procent) se o bezpečnosti na internetu doma s dětmi baví, zároveň ale dvě třetiny z nich předpokládají, že se o tomto tématu děti více informací dozví ve škole. Ne každá škola ale věnuje tématu dostatečnou pozornost,“ upozorňuje Václav Koudele, manažer společnosti Microsoft.

„Když je však nad projektem záštita kraje, školy spolupracují rády,“ reagovala Jana Rydlová z Microsoftu na dotaz Novinek ohledně angažovanosti škol. Na některých motivují žáky i tak, že když kvízem prošel úspěšně, dostal jedničku.

Rodičovská kontrola

Rizikovým faktorem je nicméně i to, že více než pětina rodičů (22 procent) nechává své děti na internetu bez dozoru už na prvním stupni základních škol.

Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná. Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet

„Microsoft nabízí rodičům v operačním systému Windows funkci Rodičovská kontrola, kterou mohou blokovat nevhodné stránky, omezit dobu používání počítače, a zároveň získat přehled o tom, jak děti počítač používají,“ uvedl Koudele na úterní tiskové konferenci.

Zvýšení digitální gramotnosti u seniorů

Na rostoucí rizika, která hrozí dětem při využívání internetu, reaguje i projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) realizovaný jednotlivými kraji ve spolupráci s Microsoftem a dalšími partnery. Projekt pořádaný pod záštitou Asociací krajů ČR a Národního centra kybernetické bezpečnosti je jednou z iniciativ, kterou se ČR přihlašuje společně s další stovkou zemí k podpoře mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu.

Prostřednictvím interaktivních přednášek a e-learningových kurzů se KPBI snaží zvyšovat digitální gramotnost internetové populace. V posledním roce se zároveň ve větší míře zaměřuje i na seniory, kteří jsou podobně ohroženou skupinou jako děti a mladí dospělí.

„Za minulý rok se do vzdělávacích aktivit v rámci projektu zapojilo téměř 30 tisíc studentů, 740 pedagogů, 370 rodičů a desítky sociálních pracovníků a policistů. Během třech ročníků se podařilo seznámit se zásadami bezpečného využívání internetu více než 75 tisíc dětí, což považujeme za významný příspěvek k internetové gramotnosti dětí a dospívajících,“ shrnul dosavadní výsledky projektu jeho koordinátor a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Dlouhodobý problém sdílení osobních údajů

Jednou z klíčových aktivit projektu je celostátní soutěžní kvíz, který na přelomu roku 2016 prověřil znalosti 27 tisíc dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dětem dělají otázky související se sdílením osobních údajů.

„Děti si v testech vedly velmi dobře a na vysvědčení by z teoretických znalostí bezpečného chování na internetu v průměru dostaly lepší dvojku. Přesto se najdou oblasti ke zlepšení. Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození. Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná,“ řekla vedoucí projektu Lucie Časarová.

U sdílení osobních údajů se jedná o dlouhodobější problém. Podobné problémy jsou i u sdílení fotografií. Dětem je potřeba zdůrazňovat, že pokud se dostane jejich osobní fotografie do nepravých rukou, může to pro ně mít závažné následky. Potvrzují to případy počítačové kriminality, které často obsahují opakující se vzorec: dobrovolné či vynucené poskytnutí intimních fotografií druhé osobě.

Jak na konferenci zaznělo, základem je zkrátka nesdílet nic s potenciálně sexuálním obsahem, natož nějaká citlivá osobní data. Sociální sítě sice disponují možnostmi nastavení soukromí, aby dané údaje neviděl každý, ale i tak není nutné umisťovat na internet bez rozmýšlení cokoli.

Průzkum společnosti Microsoft mezi 524 respondenty zpracovala agentura Ipsos v září 2016. Závěrečný kvíz projektu absolvovalo v prosinci a lednu 5404 dětí ve věku 8 až 12 let a 19 489 dětí starších 13 let. Časarová doplnila, že by školy měly nasměrovat rodiče, aby si sami udělali daný kvíz a vyzkoušeli si tak, jak na tom jsou.