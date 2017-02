Na vysoké školy se zapisuje čím dál méně studentů

Studentů, kteří se nově zapisují na vysoké školy, od roku 2009 ubývá, jejich počet se do loňska snížil o čtvrtinu. Za uvedené období se propadl ze 110 tisíc na 82 tisíc lidí. Postihlo to zejména soukromé vysoké školy, kterým ubyla více než polovina nastupujících studentů. V roce 2009 jich bylo 18 597, v roce 2016 jen 8592. Vyplývá to z veřejně dostupných dat ministerstva školství.