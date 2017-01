Děti si tak mohou vše na vlastní kůži vyzkoušet, živý svět neuvidí jen „jako“ na monitoru. MŠ Semínko vznikla v roce 2003, přidružená lesní třída Lesníček funguje od roku 2010.

„Klademe důraz na trávení času v přírodě. Většinu činnosti, které chtějí dělat, dělají děti venku,“ řekla Novinkám ředitelka školek Semínko a Lesníček Magdaléna Kapuciánová.

Snaží se zaměřovat na ekologickou výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji i zdravému životnímu stylu. Děti se tím mají učit i odpovědnosti. „Když kytku nezalijí, zvadne,“ přiblížila Kapuciánová jednoduchý příklad.

Jsou to děti, ty se nerozbijí. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka

Děti si samozřejmě také venku hrají, nyní bobují, vyrábějí si skluzavky... „Jsou to děti, ty se nerozbijí,“ okomentovala to s úsměvem. Vytvářejí také užitečné věci jako krmítka pro ptáky. Je tu zkrátka silný důraz na poznávání přírody.

Prožitkové učení

Specifické je, že na rozdíl od některých jiných škol nepodporují nejnovější komunikační technologie. Zde se děti skutečně neseznamují s počítači a tablety.

„Technologiím se ale nebráníme, výsledky svých pokusů venku či v naší badatelně si děti fotí, mohou si je i nakamerovat,“ vypočítala ředitelka.

„Jde nám o to nejzákladnější objevování, tedy ať si vše děti sami objeví, i své pokrmy si mohou vypěstovat,“ pokračovala. Podle ní pak předškoláci vše reálně vidí a prožívají, i jejich pokusy včetně starání se o zvířata jsou opravdové. „Říká se tomu prožitkové učení,“ doplnila.

Zdravý životní styl bez cukru

Dbají také na zdravou výživu, omezují tedy cukr nebo bílou mouku. „Tradiční bílý rohlík tu děti nedostanou,“ konstatovala vedoucí školní jídelny a zároveň zástupkyně ředitelky Iveta Garciová.

Když jsou pohromadě jen samé dvouleté děti, příliš nepostupují dále. Když jsou spolu všechny věkové skupiny, ty mladší mohou přejímat vzory od starších. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka

Správný jídelníček vidí jednoduše. Měl by být dle jejích slov pestrý, denně by neměla chybět čerstvá zelenina a ovoce. Přidaný cukr by měl být velmi omezený, stejně tak sůl. Vařit by se mělo co nejvíce z čerstvých potravin. Jako první školka v Praze získali titul „Skutečně zdravá škola“.

Spolu děti různého věku

Dalším prvkem Semínka je, že děti nejsou rozděleny do tříd podle věku, ale vyskytují se ve dvou skupinách pohromadě. Průměrně je denně v každé skupince 15 dětí. Podle ředitelky je to pro ně přínosnější, odpadá tak „mezitřídní hierarchie“.

„Navíc když jsou pohromadě jen samé dvouleté, příliš nepostupují dále. Kdežto takto mohou přejímat vzory od starších,“ vysvětlila.

Lesní školky chtějí do rejstříku

V současnosti školku navštěvuje 61 dětí s tím, že tam nejsou všechny denně. Rodiče hradí 60 procent nákladů této soukromé školky. Celý areál Toulcova dvora nabízí možnost předškolního vzdělávání v přírodě, nejde však o lesní školku v pravém slova smyslu - disponují pevným zázemím s budovou, jejími místnostmi a jídelnou.

Součástí MŠ Semínko je i zmiňovaná samostatná lesní třída Lesníček, kde jsou děti obklopeni přírodou neustále, jak je v lesních školkách obvyklé. Na provoz stačí s nadsázkou řečeno jen maringotka v lese.

V souvislosti s plánovaným povinným rokem předškolního vzdělávání zvažují desítky lesních mateřských škol, že požádají o zápis do školského rejstříku. Školky ředitelky Kapuciánové tam již jsou. Je to podmínkou pro absolvování daného povinného roku.

Asociace lesních mateřských škol proškolila už kolem padesátky lesních školek. Díky výjimce mohou žádat o zápis do rejstříku, ve kterém by figurovaly již od letošního září. Registrace by jim umožnila čerpat státní dotace, tím pádem by mohly vybírat nižší školné. [celá zpráva]