Poradenství pro školní bufety vedle sítě odborníků, kteří už nyní spolupracují s desítkami základních a středních škol, navazuje také na projektové dny organizované v projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie. Děti v nich pod dozorem samy připravují zdravé svačiny.

„Tyto zdravé svačiny jsme realizovali již na 140 školách, a to velmi úspěšně. Skladba svačin splňuje podmínky pamlskové vyhlášky, mohou být tedy automaticky zařazovány do školních bufetů nebo do nabídky jídelen,” uvedla v tiskové zprávě nutriční garantka projektu Monika Tělupilová.

Kostelecká škola pružně reagovala



Provozovatelé bufetů se musejí vyhláškou zakazující prodej nezdravých potravin a nápojů v automatech řídit od ledna. Za porušení předpisu jim ale zatím nehrozí pokuty, dostanou místo toho radu, co mají prodávat. [celá zpráva]

Jako první nabídky využila základní škola v Kostelci nad Černými lesy, kde byla otevřena nově vybavená školní kantýna.

„Původní nájemce se rozhodl na základě pamlskové vyhlášky ukončit svou činnost. Proto jsme museli najít jiné řešení a k novým pravidlům jsme se postavili čelem. Kontaktovali jsme odborníky na výživu, kteří u nás realizují projektové dny,” uvedla ředitelka této ZŠ Lenka Rosensteinová.

Valachová přinesla na jednání zdravé občerstvení



Důkaz o tom, že parametrům pamlskové vyhlášky lze vyhovět, před Vánocemi předložila také ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Na jednání sněmovního školského výboru přinesla tácy s občerstvením, které nárokům vyhovovalo.