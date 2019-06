Z Prahy dorazila do ázerbajdžánského národního parku Shahdag zubřice Prťka, narozená v Praze před dvěma lety. Putovala s dalšími zubry z berlínského Tierparku, kde se shromáždila další zvířata před náročnou cestopu na Kavkaz. Prťka je pojmenovaná podle nezapomenutelné hlášky z kultovního filmu Sněženky a machři: Vydrž, Prťka, vydrž.

Do německé zoo odcestovala v březnu, poté byli zubři přepraveni do Baku, odtud poputují do zmíněného národního parku.

Pražská zoo se podílí na mezinárodním projektu, který má za cíl navrátit zubry na Kavkaz.

Prťka má založit novou populaci na Kavkaze

„Posláním moderních zoologických zahrad je ochrana biodiverzity a Zoo Praha realizuje či se podílí na realizaci řady projektů, které toto poslání naplňují,“ uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

„Zubři jsou jedním z příkladů. Již dříve jsme několik jedinců poskytli do NP Bieszczady v Polsku, ale Prťka by se měla stát jednou ze zakladatelek nově obnovené populace zubrů na Kavkaze. Tam zubři v přírodě přežívali nejdéle; vyhubeni byli v polovině 20. let minulého století.“

Pomohla i plzeňská zoo

„V pátek jsme z německé pobočky Světového fondu na ochranu přírody, který projekt spoluorganizuje, obdrželi skvělé zprávy. Všech dvanáct zubrů, včetně těch z Prahy a Plzně, v pořádku dorazilo do aklimatizačního prostoru v národním parku Shadag, kde se zatím úspěšně adaptují,“ potvrdila Barbora Dobiášová ze Zoo Praha s tím, že by zubři měli být vypuštěni na přelomu července a srpna, a to na plochu národního parku o rozloze 130 tisíc hektarů.