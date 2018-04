Dva z nich jsou v objektech zámků - smečenský a steknický.

Nájemce ho zlikvidoval

Smečenský byl vybudován v rámci Pražské čáry, která měla chránit střed Čech, na stavebním úseku A-3 Smečno. Je postaven s dotykem u zámecké zdi, Němci ho nechtěli vyhodit do povětří, aby nepoškodili zámek.

Bylo to nejdéle fungující muzeum lehkého opevnění, po rekonstrukci se dostal do stavu z roku 1938. Ve střílnách dva kulomety, těžký vz.37 a lehký vz. 26, nechyběly ventilátory, periskopy. Vše do bunkru nájemce sehnal od roku 1985, byl velmi zaníceným bunkrologem, takže vybavení bylo jeho. Město ho chtělo odkoupit, ale majitel se rozhodl vše prodat jinému zájemci. Bunkr sloužil do začátku letošního roku, pak ho nájemce zrušil, výzbroj rozprodal, bunkr má zavařený vchod.

Minimuzeum vojenských vozidel u objektu funguje dál, město hodlá bunkr provozovat, ale bude potřeba sehnat nejen výzbroj, ale také odborníka na bunkrologii, kterým nájemce byl.

Je prázdný, ale stavebně zajímavý

Další řopík stojící u zámecké zdi, ale uvnitř objektu, je řopík z příčky, která probíhala na břehu Ohře. Bunkr stojí v rohu zahrady steknického zámku, je přístupný, ale uvnitř nic není.

Evropská rarita v Bratronicích

Raritním bunkrem je bratronický, přes který vede vozovka. Slouží jako vojenské muzeum, přístupný několikrát v roce. Vzhledem k umístění ho občas zaplaví potok.

Řopík na komunikaci Bratronice–Dolní Bezděkov s označením A4/51/A-200-zvláštní, je opravdu zvláštní. Jednak svým umístěním, jednak vnitřní dispozicí. Úsek A-4 (Družec), čítající 43 pevnůstek, byl zadán v rámci 17 stavebních úseků tzv. Pražské čáry, táhnoucí se od Mělníka přes Slaný a Beroun až ke Slapům nad Vltavou. Z 830 bunkrů Pražské čáry přežilo okupaci 37.

Vážně jako váha

Další neobvyklostí je pevnostní muzeum v Sazené. Uprostřed obce stojí okrový domek, který je maskován jako vážní, byl součástí stavebního úseku A-1 Velvary. Druhý objekt byl zabudován do budovy bývalého barokního mlýna.

V Roudnici nad Labem stojí řopík na okraji rozptylové loučky, je také přístupný.

Ve Stříbře najdete pevnůstku LO vzor 37 ve městě, podobných objektů je více. K orientaci může pomoci publikace Nové putování po československém opevnění 1935-1989, vydala Mladá fronta 2017.