Stačí jen pomalu procházet a dívat se, najdete mnoho zajímavého, výlučného.

V domech a domcích, kam nenahlédnete, jen můžete tušit jejich vnitřní krásu, bydleli umělci, malíři, herci, spisovatelé, bohémové. Dosud tu někteří bydlí. Bydel tu i Tycho Brahe, známý dánský hvězdopravec.

Prastará osada

Nový svět byl už za Jana Nerudy brán jako oblast trochu tajemná, Jakub Arbes sem umístil jedno ze svých romanet. Přitom osada u potoka Brusnice byla již za Karla IV. přičleněna k Hradčanům, žili tu především méně majetní, kteří Hradu dodávali, pro panstvo pracovali, ale bydlet přímo se šlechtou bylo nad jejich možnosti, také to zakazoval tehdejší regule.

Malá čtvrť stíněná pozůstatkem cihlového barokního opevnění se přimyká k začátku Jeleního příkopu, ještě donedávna přístupného veřejnosti, nyní opět pod hlavněmi stráží.

Nový svět je vymezen stejnojmennou ulicí, k níž se sestupuje Černínskou uličkou od Lorety, nebo z druhé strany od Brusky. Černínská ulička je z jedné strany obklopena za zdí zahradami Černínského paláce, nyní ministerstva zahraničí, z druhé zdí kapucínského kláštera.

Poničily ho požáry

Toto předměstí Hradčan po roce 1360 obklopily hradby, za husitských válek roku 1420 ho téměř zničil požár, další, daleko ničivější, pohltil většinu domů na Malé Straně, Hradčanech a zasáhl i Nový svět roku 1541. Poté ale znovu přišel rozvoj, domky sestoupily až k Jelenímu příkopu, ten zakrývala částečně navezení stavební suť.

Domky od 19. století byly chudinskou čtvrtí, to se táhlo až do doby první republiky. Nemovitosti, které nyní obdivujeme, byly nacpány lidmi, v jedné místnosti se tísnili dospělí třeba s osmi deseti dětmi. Byli rádi, že mají střechu nad hlavou, hygienické podmínky byly bídné. Prádlo se věšelo na šňůrách natažených z oken, takže to vypadalo jako z italských filmů. Protože obyvatelé měli i smysl pro humor, většina domů byla pojmenována po něčem zlatém - Zlatý bažant, hruška…

Kromě kamenných domů stojí na kraji Nového světa roubenka U raka, jedna z mála, které v Praze zbyly, využívaná jako hotel a restaurace. Najdete tu také proslulou restauraci a vinárnu U zlaté hrušky, romantickou kavárnu Nový svět.

Po kočičí dlažbě se jde pomalu, oči bloudí po detailech starých domů. Tu najdou vyřezávané dveře, neobvyklé kování, domovní znamení, dělostřelecké koule zazděné ve fasádě. Ondyno zase pitoreskní komíny, okna, výklenky.

Nádherné je to tu večer, když září pouliční osvětlení, pak se Nový svět stává světem tajuplným.