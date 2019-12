Týmy z vrchu korfbalové extraligy si otevřely střelnici. Pálily hlavně nebezpečné ženy

A nemluvila do větru. Prostějovská sniperka Havlová opět prožila plodný duel. Podobně ji vyšlo i první extraligové kolo, kdy dala devět košů, tentokrát ještě o dva přitlačila. „Když se chytne, spadne jí tam všechno. Je vysoká a má perfektní střelbu,“ ocenila spoluhráčku Lešanská. „Těžko se to brání. I naše holka, co ji bránila, tak po chvíli říkala, že už nemůže. Asi to chce při obraně víc riskovat a stát ještě blíž,“ přidala další komentář na adresu Havlové soupeřka Kolářová.