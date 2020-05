Škodaland se otevírá návštěvníkům v plném rozsahu

K dispozici bude již i půjčovna loděk, šlapadel a sportovních potřeb. Návštěvníci nebudou moci využívat prostor koupacího jezírka, které bylo bez větších oprav v provozu téměř 9 let, a je tedy nyní nutné provést nezbytné opravy a úpravy pro jeho další bezvadné fungování. Předpokládaný termín otevření jezírka je polovina června.

„Jsem moc rád, že opět můžeme obnovit provoz areálu pro všechny sportovní nadšence, ale i pro ostatní, kteří navštěvují náš areál třeba jen kvůli procházkám. Od počátku letošního roku, kdy správu Škodalandu převzalo oddělení investic, se s kolegy intenzivně věnujeme vylepšení stavu celého areálu, za což jim patří velký dík. Mimo probíhající opravu jezírka, již proběhly opravy venkovních WC, oplocení a mobiliáře, výměna hodin na hlavní budově a dále připravujeme nový informační systém. U oprav jezírka děláme samozřejmě vše pro to, abychom termín dokončení co možná nejvíce zkrátili a mohli tak pro milovníky koupání zahájit letošní sezonu co nejdříve,” informoval Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.