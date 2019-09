První částečně bezobalový farmářský trh v Česku slaví dva roky

„V okolí Řezáčova náměstí bydlí několik kamarádů a těch jsme se zeptali, co si o otevření farmářského trhu, kde si budou zákazníci nakupovat do vlastních nádob, myslí. Oni se ptali zase těch svých a výsledek byl, že místní byli pro. Další důvod byl vstřícný přístup radnice Prahy 7, která nám farmářský trh na Řezáčově náměstí povolila pořádat poté, co jsme prošli ročním zkušebním provozem,“ zavzpomínala na začátky provozu farmářského trhu Heřmaňák jeho organizátorka Šárka Sedláčková.