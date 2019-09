Nymburská výstava snových krajin Ladislava Červinky

Na současné výstavě představuje tvorbu z posledních dvou let – plátna a grafické listy městských zákoutí ze svého nejbližšího okolí, především z Nymburka, a oleje krajin. Kdo sleduje Červinkovu tvorbu delší dobu, ocení zejména jeho snové krajinné partie, zamlžená rána či zrcadlení ve vodních plochách, v grafice pak dokonalé linie v jednoduché zkratce architektury.

Výstava potrvá do 27. září, otevřena bude ve všední dny od 8 do 17 hodin, ve středu pouze do 12 hodin.