Nový vlakový jízdní řád v Moravskoslezském kraji: startuje projekt Příští stanice

„Železniční doprava Moravskoslezského kraje má do budoucna představovat špičku v komfortu, rychlosti a lokální dostupnosti. Cílem je co nejlépe propojit obyvatele velkých měst i s tou nejvzdálenější vesnicí. Cestující by se měl co nejrychleji a pohodlně dostat kamkoliv, aniž by předtím musel složitě vyhledávat spoj nebo kupovat několik různých jízdenek. Zavázali jsme se, že nezrušíme žádnou trať, naopak, tam kde to technický stav umožňuje tratě oživit. Železnici u nás čeká zásadní změna s plánovanou výstavbou vysokorychlostních tratí, které mají spojit Ostravu s Brnem už za 8 let a zásadně zkrátit jízdní doby. Uvolnění hlavního koridoru pak umožní více rozvíjet regionální osobní dopravu a samozřejmě přesunout nákladní dopravu z cest na koleje,” uvedl v průběhu jízdy Štramberským expresem Jakub Unucka.