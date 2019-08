Nepotrestanou vraždu si připomněli občané při pietním setkání na Písecku

Události osudného dne se dají ve zkratce shrnout do chvíle, kdy Bohumila, který se s kamarádem, přezdívaným Snake, vracel z vandru v Tatrách a šel za tetou do Nuslí, střelil do břicha příslušník Lidových milicí. Byla zde pouze jednotka z n. p, Okula Nýrsko, jak vyplynulo z dobových šetření, takže by nebyl problém tehdy vraha vypátrat.