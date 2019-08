Jak jsem v albánském Beratu kradl duši prodavači ubrusů

Že mu seberu duši, byl přesvědčen prodavač ručně vyrobených ubrusů, krajek a výšivek, když jsem chtěl zvěčnit nabízené textilie. Jak mě spatřil, že mi vlezl do záběru, když jsem začal fotit zboží vystavené na kamenné zídce, vrhl se na mě se slovy: No foto, no camera, no my soul.