Honza Křížek vyráží s kapelou na podzim do klubů

Jeho hudební kariéra je spojována především s kapelami Walk Choc Ice, Blue Effect a Kollerband. Řadu let spolupracoval též s Ivanem Králem. Jako studiový muzikant se podílel na nahrávkách umělců jako Anna K, Miroslav Žbirka, Support Lesbiens, Krucipüsk a další.

Jako hudební supervizor pracuje na přípravách muzikálu We Will Rock You s hity kapely Queen, který má premiéru na jaře 2020 v Praze.