Ani déšť neodradil zájemce o živý betlém a světlo z Betléma v Třebkově

Přestože krátce před zahájením setkání, naplánovaného na 16 hodin, to vypadalo, že účast bude mizivá, zakrátko dorazili navzdory vytrvalému a postupně sílícímu dešti první návštěvníci, a to i z okolních obcí, a nakonec se jich sešlo nad očekávání hojně.

Další obavy totiž vzbuzovala v tu samou hodinu probíhají „konkurenční“ akce, a to Rybova Česká mše vánoční v kostele sv. Jakuba na nedaleké Čížové, která opravdu mnoho lidí z okolí přilákala. Tak tomu ostatně bývá, velkou část populace obdobný program přitáhne, i když na koncert podobného tělesa nezajdou jak je rok dlouhý, natož by "do kostela páchli" - ten samý pohled skýtají vánoční půlnoční mše, kdy svatostánky pomalu praskají ve švech svých kamenných zdí.