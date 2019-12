Zkoleduj se! Jak to dopadne, když herci natočí cédéčko vánočních písní

Adventní projekt nazvaný Zkoleduj se! vymyslel před třemi roky herec Petr Vaněk. Jeho cílem je obnovit tradici společného zpívání v předvánočním čase a sdílení společné radosti.

V letech 2017 a 2018 se do něj zapojilo 250 dětí z osmi základních a středních škol. Společně odehráli osm koncertů, jejich výtěžky putovaly na charitu. Pro velký zájem o tuto hudbu vzniklo letos album, které může zpestřit předvánoční dny i vám.

Proč jste charitu spojil právě s koledami?

Protože jsem se zamýšlel nad tímhle: Jak uchopit tradiční vánoční písně, aby byly zábavné, veselé, hravé, aby se do nich mohli zapojit i posluchači, lidé na koncertech? S touhle otázkou jsem před čtyřmi lety přišel za hudebním skladatelem Markem Doubravou a učitelkou zpěvu Pavlou Fendrichovou. Z nápadu byli nadšení. Vzali jej za svůj.

Nově vzniklé nebo upravené tradiční koledy tedy zpíváme již třetím rokem na koncertech po České republice.

Asi se nemusím ptát, zda se posluchačům líbí.

Po koncertech máme okamžitou zpětnou vazbu nejen od nich, ale i od dětí, studentů, kteří s námi zpívají. Byl tu tedy obrovský zájem o to, abychom písně vydali. A tento rok se nám to ve spolupráci s Animal Music konečně povedlo.

Odhadnete, kolik koled znáte zpaměti? Umíte je i zahrát na nějaký hudební nástroj?

Těch, kde mi sem tam vypadne text a já dělám jen tadada, nanana, znám celkem dost. Ale ani to mi nebrání v tom si vzít ukulele nebo akordeon a hledat, jak to zahrát, až se to povede. Navíc bratr začal hrát taky na ukulele, tak budeme letos hledat spolu… Dá se s tím kvalitně zabavit i na pár dní.

Jak jste na tom s koledami jiných národů?

Na cédéčku máme jednu finskou vánoční koledu, jinak jsou tam hlavně ty české. Tahle finská je ovšem zcela speciální. Nejen proto, že do ní namluvil text herec Alois Švehlík. Je nádherná. Však uslyšíte.

O pár dnů později bude Štědrý den. Zazpíváte si o něm ještě koledy?

Zpíváme si nejen doma, ale i na cestách. V posledních letech si zpíváme hlavně ty naše koledy. A to i v létě. Dcera je miluje, a musím říct, že zlepšují náladu v okolí každého hudebního přehrávače.

Vzpomenete si ještě, jakou hudbu vám o adventu pouštěli rodiče?

Většinou to byla elpíčka, vánoční klasiky. Rybova Česká mše vánoční a tak dále.

Doposud se Petru Vaňkovi a jeho přátelům podařilo vybrat téměř čtyři sta tisíc korun. Putovaly do domovů seniorů, domovů mládeže a do záchranné stanice hlavního města Prahy. Foto: Petr Hloušek, Právo

A jakou pouštíte teď doma vy?

Klidně i tu klasiku, ale rodiče i bratrova rodina mají zájem právě o ty koledy, co jsme nazpívali my. Ty dva roky před deskou to šlo díky našemu soukromému zvukovému záznamu z jednoho koncertu. Tento rok už to můžeme všichni pustit z cédéčka. Od letoška se může postupně zkoledovat celá Česká republika.

Výtěžek z vašich koncertů jde, stejně jako v minulosti, na charitu. Dáváte si předem cíle typu: musíme vybrat tolik a tolik?

Kolik se vybere peněz, není pro nás to nejpodstatnější. Navíc, subjekt, na nějž jdou peníze z jednotlivých koncertů, si vybírají studenti daných škol, kteří se do projektu zapojují.

Naše přání je tak jediné: abychom si daný koncert společně pořádně užili i s posluchači... Nově vydané cédéčko nám může pomoci financovat celé Zkoleduj se!, do této doby ho platili hlavně naši partneři a jednotlivci, kterým se náš nápad líbil.

Co čekáte od Ježíška vy, pane Vaňku?