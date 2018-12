Kateřina Farná, Právo

Být chlupatým čtyřnožcem nemusí být v některých rodinách v zemi pejskařů vůbec špatné. Psi a kočky, případně další zvířena, si jako plnohodnotní členové domácnosti přijdou na své také během štědrovečerní tabule a pod vánočním stromkem.

Frčí dárkové koše s farmářskými výrobky nebo konzervami v biokvalitě, speciálně barfované (z anglického Bones And Raw Food - kosti a syrová strava - pozn. red.) telecí nebo jehněčí maso, granule založené na „barfu“, biopreparáty na klouby, kvalitní pamlsky bez lepku, se zeleninou a bylinkami, přírodní kosmetika, adventní kalendáře nebo bezlaktózové jogurty. Zhýralost to údajně není.

Barfování a raw pamlsky



Má kamarádka Zuzka, majitelka roztomilého italského chrta Bertíka, současný trend shrnula lakonicky:

„Bio, eko, raw a ručně vyráběné. Ve stravování psů, jejich kosmetice, ale i dalších výživových doplňcích je to stejné jako u lidí. Při nákupu se dívám na složení, aby tam bylo opravdu maso. A důležité je pro mě jeho dobré trávení. Berťa miluje sušené maso a sušená střívka, a čím víc to smrdí, tím líp. Většinou mu na Vánoce kupujeme dobrůtky. Letos mu možná vybereme autopelíšek. Je to docela praktická věc,“ pochvaluje si Zuzka.

Udička s LED světelným zdrojem a peřím pro kočky

FOTO: Just hunter (2x)

Její slova potvrzuje Ina Koldová, majitelka pražské farmářské prodejny pro chovatele Anbio.

„Lidé obvykle pod stromeček kupují dražší a kvalitní pamlsky, hračky, různé blikající míčky, přívěsky, obojky, postrojky, ideálně na USB dobíjení. Inteligentní hračky jakéhokoliv druhu jsou také stále velice oblíbené,“ dodává s tím, že se zaměřují na ekologické produkty z přírodních a recyklovaných materiálů.

Ptám se jí, na jakou největší bizarnost dosud narazila? „Zákaznice chtěla krytý záchod pro psa do bytu, a to konkrétně pro veliké, šedesátikilové plemeno,“ odpovídá a kroutí hlavou, že si to vůbec nedokázala představit.

„O Vánocích nejvíc jede jídlo. My chceme chlupáčům přinášet hlavně to z kvalitních zdrojů a biochovů, a to vždy s ohledem na ekologii, udržitelnou výrobu a co nejlokálnější suroviny. Na Vánoce jsme vymysleli novinku, která zaujme nejen ,barfisty‘, ale všechny vyznavače čistého masa - raw pamlsky. Jsou sušené mrazem, technikou, která se používá například i při výrobě pokrmů pro astronauty či vojáky,“ říká Monika Zimčíková z Pet Farm Family.

Tvarovatelný tunel umožňuje kočkám hrát si v jim příjemném prostředí.

Vánoční cukroví



Velmi oblíbeným dárkem bývá vánoční cukroví. „Pro naše čtyřnohé kamarády je vyrobeno z masa, bez cukru, tuku a umělých přísad, takže nehrozí zažívací potíže. Naopak slouží jako nutričně plnohodnotný pamlsek. To nejhezčí pak je, když si pejsek dárek sám pod stromečkem vyčmuchá a rozbalí,“ tvrdí Linda Vacovská, majitelka pražského obchodu, malovýroby konzerv, pekařství a kosmetického salonu Dogtown.

Vymysleli vlastní originální recepty: muffiny, plněné koláčky, perníčky, narozeninové dorty a kompletní BARF menu. „Inspiruje nás to, co máme rádi sami, tedy dobré jídlo a zdravý životní styl, které dopřáváme i našim psům. Před Vánoci představíme novou značku 100% přírodní psí kosmetiky na bázi aromaterapie.“

Oblíbeným dárkem je speciální psí vánoční cukroví.

V salonu nabízejí zdravotní péči i nejrůznější zkrášlovací procedury. Ve psím spa je možné objednat bublinkovou koupel, masáž těla i tlapek, bahenní zábaly i ošetření tlapek, které trpí mrazem.

Dalším vánočním hitem jsou vyhřívané a elegantní pelíšky na zimu a protihltací misky nejen pro všechny nedočkavé mlsouny. Hltání není zdravé, a tak se pár chytrých hlav zamyslelo a vytvořilo speciální, labyrint připomínající mističky, zpomalující krmení až o patnáct minut.

Poměrně nezvyklé dárky, možná víc pro majitele než zvířata, jsou kočárky, batohy a boxy na kolo jako pomůcka při cestování nebo přepravě štěňat, nemocných psů a koček nebo nejmenších plemen.

Pod stromečkem nemohou chybět ani oblečky a všelijaké postroje nebo obojky se šperky. Módní trendy jsou podle návrhářky Terezy Hanč různé: „Objevují se zdobené oblečky, často připomínající oblečení pro malé děti. Dokonce i tvary a střihy v podstatě kopírují to lidské: svetry, pyžama s dlouhými nohavicemi, overaly, kapuce, čepice, boty.“

Návrhářka Tereza Hanč vytváří funkční bundičky pro malá chrtí plemena.

FOTO: archiv Terezy Hanč

Kromě luxusního prádla pro ženy návrhářka vyrábí funkční softshellové bundičky na italské chrtíky a případně vipety.

„Tento praktický materiál nepromokne ani neprofoukne a my ho podkládáme ještě fleecem, takže pejsky i hřeje. Vyrábíme i fleecové mikiny s rolákem, který se může přetáhnout přes uši a psi už nemusejí mít kapuce.“

Tereza tím našla mezeru na trhu, protože běžné oblečky nebyly kvůli zvláštnímu tvaru chrtího těla s vyklenutým hrudníkem pro jejího pejska použitelné.

Motýlková paráda



Vyparádit svého chlupáče můžete třeba i psím motýlkem. Pro charitativní značku Funky Dog je i další zajímavé věci šije Katka Králová. Z každého prodaného produktu věnuje až 30 % výtěžku psím útulkům.

Podle autorky originální kuchařky Neštěkej a jez, s recepty pro psíky i lidi, které mohou uvařit spolu, mezi trendy poslední doby patří zejména společné aktivity. Ty utuží vztah člověka se zvířetem: „Zaznamenávám trend, že je psík opravdu součástí rodiny, a majitelé mu rádi dopřejí netradiční věci, třeba psí víno nebo pivo. Anebo právě elegantního motýlka, který býval privilegiem mužů.“

Paničky se také rády ladí se svým hafíky nebo s mickami. „Nabízíme kompletní výbavu na venčení ve stejném designu, tedy obojek, vodítko a venčící kabelky, ve kterých naše zákaznice najdou všemožné vychytávky, jako například speciální kapsu na pytlíky, hračku nebo takzvaný pamlskovník,“ vysvětluje Lucie Dráždilová, zakladatelka značky Demeven. Právě její venčící kabelku si zákaznice zamilovaly.

„Začaly mě rozčilovat voňavé, a navíc rozdrobené pamlsky v kapsách u kalhot nebo sáčky na psí exkrementy v kapse od kabátu,“ vysvětluje inspiraci majitelka fenky Emilky.

Elegantní motýlky nabízí charitativní značka Funky Dog.

FOTO: Funky Dog

Další možností, jak potěšit sebe i svého miláčka, jsou profesionální ateliérové fotografie, společný výlet do specializovaného wellness hotelu nebo návštěva psího kina.

„Chtěla bych apelovat na majitele domácích mazlíčků, aby měli trochu rozumu a nevěšeli na ně všechno možné. I když je to pro ně půlčlověk a milovaný člen domácnosti, stále je to pes,“ míní majitelka chrta Bertíka.