mif, Novinky

Pokles ceny o tisíc korun udělaly samozřejmě nejrůznější vánoční akce. Stejně tak má ale na tomto trendu nezanedbatelný podíl blížící se největší veletrh spotřební a výpočetní elektroniky CES, který se bude konat v lednu v americkém Las Vegas.

Na něm totiž výrobci z celého světa pravidelně představují nejen nové počítače a tablety, ale také chytré telefony. Prodejci se tak logicky snaží zbavit skladových zásob dříve, než na trh přijdou atraktivnější modely.

U špičkových přístrojů jsou slevy nejmarkantnější, ušetřit je možné klidně i několik tisíc korun. U levnějších modelů se pohybují slevy v řádech stokorun, i když i zde je možné narazit na výjimky.

Na co dát pozor

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz. Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu.

Ale pozor, nižší cena se automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být pro český trh určeny, což může přinést celou řadu problémů.

Obchodníci například nabízejí telefony, které neobsahují češtinu. Za její dodatečnou instalaci si pak nechají připlatit. Některé modely navíc nejsou určeny do provozu v tuzemských sítích, a tak se může stát, že si s telefonem zavoláte, ale rychlý internet nespustíte.

Před nákupem podobných telefonů je tedy vždycky vhodné si obchodníka pořádně „proklepnout“. Na Zboží.cz naleznou zájemci o nové přístroje uživatelské recenze, ve kterých se lidé dělí o své zkušenosti. A to nejen s daným produktem, ale také se zvoleným obchodem.

Huawei P20 Pro: vyzbrojen třemi fotoaparáty

Společnost Huawei pravidelně láká u svých vrcholných smartphonů na prémiové fotoaparáty, které vyvíjí ve spolupráci s renomovanou fotografickou společností Leica. A to je také případ modelu Huawei P20 Pro, který má na zadní straně hned tři hlavní fotoaparáty.

Primárně je pro uživatele k dispozici duální optika, která nabízí vyšší obrazovou kvalitu než jednooké fotoaparáty, k čemuž nově dopomáhá 3D osvětlení a čip využívající umělé inteligence. Konkrétně jde o systém rozpoznávání prostředí a objektů, který dokáže automaticky identifikovat 19 různých situací a předmětů a v reálném čase k nim přiřadit vhodné nastavení fotoaparátu.

Huawei P20 Pro

FOTO: archiv výrobce

Huawei P20 Pro

FOTO: archiv výrobce

Třetí fotoaparát na zadní straně pak funguje jako bezztrátový zoom, je totiž napojen na teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Má však rozlišení pouze 8 MPx, zatímco druhé dva senzory na zadní straně nabízejí 20 a 40 MPx. Mimochodem fotoaparát na čelní straně nabízí rozlišení 24 megapixelů a je doplněn o funkci vylepšení vzhledu pomocí umělé inteligence.

Další praktickou funkcí je Huawei AIS, tedy stabilizace obrazu řízená umělou inteligencí. Zařízení z řady P20 navíc při natáčení videa podporují šestiosou stabilizaci a „slow motion” režim s 960 snímky za sekundu pro jasné a detailní záběry.

Huawei P20 Pro je vybaven 6,1palcovým displejem, operačním systémem Android a osmijádrovým procesorem Kirin 970, u nějž jsou čtyři jádra taktována na 2,36 GHz a další čtyři na 1,8 GHz. Do vínku dostal přístroj také 6 GB operační paměti a 128 GB úložný prostor.

Cena v říjnu: 18 600 Kč

18 600 Kč Cena v prosinci: 15 400 Kč

LG G7 ThinQ: umělá inteligence v hlavní roli

Model G7 ThinQ od společnosti LG nabízí displej s úhlopříčkou 6,1 palce, poměr stran 19,5 : 9 a rozlišení UHD+, tedy 3120 x 1440 obrazových bodů. Výrobce se navíc chlubí tím, že jde o vůbec nejjasnější displej na trhu, měl by tak být velmi dobře čitelný i na ostrém slunci.

V otázce výkonu patří model G7 ThinQ k těm nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Pracovní tempo udává procesor Qualcomm Snapdragon 845, na který sází i celá řada vlajkových lodí konkurenčních výrobců. Tento čip má osm jader a pracuje při taktu 3 GHz.

LG G7 ThinQ

FOTO: archiv výrobce

LG G7 ThinQ

FOTO: archiv výrobce

K dispozici jsou dále 4 nebo 6 GB operační paměti. Vybírat si uživatel může také z velikosti úložného prostoru, a to konkrétně mezi 64 a 128 GB.

Vynikat by měla sedmička také v otázce kvality fotoaparátů. Na zadní straně je umístěn duální senzor, každý má rozlišení 16 MPx. Jeden má záběr 71°a špičkovou světelnost F1.6, druhý pak záběr 107°a světelnost F1.9. Optická stabilizace je nicméně k dispozici na prvním jmenovaném modelu. Selfie fotoaparát vepředu se chlubí světelností F1.9, rozlišením 8 MPx a záběrem 90°.

Fotoaparáty navíc spolupracují se systémem umělé inteligence. V režimu AI Cam dovedou vybrat z bezmála dvou desítek fotorežimů a nastavit ideální parametry expozice. Konstrukce je celokovová a k dispozici je akumulátor s kapacitou 3000 mAh. Potěší, že výrobce neopomněl ani na integraci sluchátkového konektoru.

Cena v říjnu: 14 700 Kč

14 700 Kč Cena v prosinci: 11 000 Kč

Nokia 1: cílí na děti a seniory

Nokia 1 je nejlevnějším telefonem v nabídce tohoto podniku. Jednička má být oslím můstkem mezi obyčejnými tlačítkovými mobily a pokročilejšími chytrými telefony, cílit bude na seniory i děti.

Přístroj pohání čtyřjádrový procesor MediaTek a 1 GB RAM, které napájí 2150 mAh vyměnitelná baterie. Nabídne 4G konektivitu, úsporný 4,5“ IPS dotykový displej. 8GB úložiště rozšiřitelné o microSD karty nebo 5MPx hlavní fotoaparát.

Nokia 1

FOTO: archiv výrobce

Nokia 1 je vybavena čistým operačním systémem Android Oreo v Go edici, která je optimalizovaná právě pro zařízení s 1 GB operační paměti a méně. Přizpůsobené jsou také nové aplikace navržené tak, aby fungovaly rychle a plynule s co nejmenší náročností na data a úložný prostor.

Díky absenci zbytečného softwaru a méně náročným předinstalovaným aplikacím mimochodem nabídne Nokia 1 se systémem Android Oreo ihned po vybalení 2x více úložného prostoru, než by tomu bylo s jeho předchozí verzí Android Nougat. Samozřejmostí jsou také pravidelné bezpečnostní aktualizace včetně Google Play Protect, které udržují zařízení stále aktuální a bezpečné.

Výrobce primárně doufá, že tento model ocení začínající uživatelé. Ačkoli jednička hodlá zaujmout nízkou cenou, s níž je spojen i méně výkonný hardware, díky zmíněnému systému by měla fungovat rychle a plynule a nabídne i plný přístup do aplikačního obchodu Google Play se všemi oblíbenými aplikacemi jako WhatsApp, Facebook či Instagram. Speciálně označené jsou pak aplikace přímo určené a uzpůsobené pro zmíněnou Go edici operačního systému.

Nokia 1 zákazníky láká také na výměnné kryty a široké spektrum barevných provedení.

Cena v říjnu: 2500 Kč

2500 Kč Cena v prosinci: 1700 Kč

Samsung Galaxy A6 a A6+: malý a velký

Ve dvou různých provedeních nabízí Samsung svoji šestkovou řadu. Základní model Galaxy A6 je vybaven 5,6palcovým displejem s rozlišením 1480 x 720 obrazových bodů. Větší bratříček Galaxy A6+ má pak rovnou šestipalcovou obrazovku, a to při rozlišení 2220 x 1080 pixelů.

Oba modely přinášejí vůbec poprvé do střední třídy Infinity AMOLED displej, který byl výsadou právě prémiové řady S. Okolo displeje jsou tak extrémně tenké rámečky, díky čemuž displej téměř splývá s okolím – to se hodí například při focení. Díky tomuto konceptu navíc Samsung dokáže přinést poměrně velkou obrazovou plochu v citelně kompaktnějším těle, než tomu bylo u dřívějších modelů.

Porovnání velikosti obou modelů

FOTO: archiv výrobce

Galaxy A6

FOTO: archiv výrobce

Vzhledem se smartphony podobají jako vejce vejci, byť rozdíly v proporcích jsou pochopitelně patrné na první pohled. Hardwarová výbava je nicméně rozdílná.

V menší šestce totiž tepe procesor Samsung Exynos 7 Octa, a to při taktu 1,6 GHz. Větší z šestek se pak chlubí čipem Qualcomm Snapdragon 450, který pracuje na taktu 1,8 GHz, měl by tak být v praxi o něco svižnější. Kapacita operační paměti i úložného prostoru je totožná – 3 GB a 32 GB –, přičemž nechybí podpora paměťových karet.

Rozdílné jsou u obou modelů také použité fotoaparáty. Galaxy A6 má vzadu i vepředu 16MPx senzor, zatímco Galaxy A6+ se chlubí hned třemi fotoaparáty. Vedle 24MPx snímače vepředu pro selfies totiž nalezneme na telefonu ještě duální optiku vzadu.

Ta kombinuje rozlišení 16 a 5 MPx a dovoluje vylepšit momentky prostřednictvím režimu Live Focus, který uživateli umožňuje pozměnit hloubku ostrosti a upravit zaostření nejen před pořízením snímku, ale i po něm. Uživatelé mohou obohatit své snímky rozostřeným pozadím v řadě tvarů včetně srdce, hvězdy a dalších.

Cena v říjnu: 7700 Kč (Galaxy A6); 8600 Kč (Galaxy A6+)

7700 Kč (Galaxy A6); 8600 Kč (Galaxy A6+) Cena v prosinci: 5100 Kč (Galaxy A6); 5900 Kč (Galaxy A6+)

Honor 10: vlajková loď

Honor 10 sází na moderní displeje s poměrem stran 18:9, protáhlý dotykový panel díky s úhlopříčkou 5,84 palce tedy zakrývá velkou část přední plochy, rámečky jsou velmi tenké. V horní části je displej vykrojený, podobně jako u konkurenčního iPhonu X či sesterského modelu Huawei P20.

Právě se smartphonem P20 sdílí vlajková loď od společnosti Honor celou řadu prvků výbavy: v útrobách ukrývá procesor Kirin 970, který je aktuálně tím nejvýkonnějším čipem v nabídce výrobce, a doplněn je 4 GB operační paměti a 128GB úložným prostorem.

Honor 10

FOTO: archiv výrobce

Honor 10

FOTO: archiv výrobce

Slot pro paměťové karty tentokrát chybí, ale s ohledem na kapacitu úložného prostoru to bude vadit málokomu. V prodeji se nicméně objeví i odlehčená verze s 64GB úložným prostorem, u které by absence slotu již mohla některým uživatelům vadit.

Jedním z lákadel této vlajkové lodi má být také duální fotoaparát na zadní straně. Oba senzory spolupracují dohromady, jeden snímač se tak u smartphonu stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Hlavní fotoaparáty na zadní straně mají rozlišení 16 a 24 megapixelů a jsou napojeny na objektivy se světelností f/1.8. Přední fotoaparát nabízí také rozlišení 24 megapixelů. Všechny senzory mimochodem spravuje umělá inteligence, která se například stará o volbu scény a další funkce fotoaparátu.

Potěšující je také to, že výrobce nezapomněl na rozdíl od většiny konkurentů na sluchátkový konektor. Napevno zabudovaný akumulátor má kapacitu 3400 mAh a podporuje rychlé nabíjení, z nuly na 50 % by se měl přístroj dostat s dodávanou nabíječkou za pouhých 25 minut.