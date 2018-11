Kristýna Léblová, maj, Novinky

„Základní struktura betlému je Svatá rodina, darovníci, Tři králové. Najdeme zde ale i biblické scény, jako je například útěk Svaté rodiny do Egypta, obřízku Ježíška, vraždění neviňátek nebo i poustevníka s kostlivcem,“ popisuje kurátorka výstavy Alexandra Zvonařová.

Největším exponátem v muzeu jsou tzv. Krýzovy jesličky, které se rozkládají na ploše téměř 60 metrů čtverečních, jsou dlouhé dvanáct metrů, dva metry vysoké, dva metry široké a obsahují 1398 figurek, z nichž se 133 pohybuje.

Jesličky stavěl punčochářský mistr Tomáš Krýza, a to téměř po celý svůj život, tedy přes 60 let. Jedná se o největší mechanický betlém na světě, zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů.

Ježíšek v jesličkách je základní motiv snad každého betlému.

Naopak nejmenší betlém má jen několik milimetrů a vejde se do skořápky lískového oříšku.

Nejstarší betlém

Muzeum se také pyšní nejstarším betlémem z konce 18. století. „Je to papírový malovaný betlém z Lodhéřova,“ vysvětlila Zvonařová.

V expozici jsou také výtvory vyrobené v loňském roce, a to z nejrůznějších materiálů, jako je dřevo, sklo, keramika, rybí šupiny, drátky atd.

Soutěžní výstava

V místním kostele sv. Jana Křtitele zároveň probíhá pátý ročník mezinárodní soutěžní výstavy tvůrců betlémů Nožík Tomáše Krýzy. Mezi soutěžícími budou lidé z Česka, Slovenska a Itálie.

K vidění zde budou betlémy z různých materiálů, například z vosku, keramiky, papíru, moduritu, těsta a jiných. Zvláštní je i betlém šitý z látky s technikou modrotisku. Nejlepší díla ocenila porota replikou nožíku Tomáše Krýzy.

Jeden ze soutěžních exponátů byl autorem vyráběn dvacet let.

„Některá díla na výstavě vyráběli umělci několik let. Například dřevěný betlém, který dvacet let vyřezával pan Hajný. Tato doba je skutečně obdivuhodná,“ dodává kurátorka.

První adventní víkend

Na první adventní víkend se pak ve městě pořádá festival Jindřichohradecké Jinohrátky aneb Dejte děti do jeslí. Na něm budou moci návštěvníci sledovat až třicet řezbářů při práci.

Dalším lákadlem je řezbářský workshop nebo dílny pro děti. V sobotu 1. prosince organizátoři odhalí největší sousoší letících andělů s názvem Paralelní svět andělů podle návrhu Michala Trpáka. Anděly vytiskl na 3D tiskárnách z PET recyklátu. Zhruba dvacítka soch andělů ve velikosti člověka bude viset nad Panskou ulicí do 6. ledna 2019.