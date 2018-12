Dana Sokolová, Novinky

Většina dárků se točí kolem hraček a her, ale potěšit může i tzv. měkký dárek v podobě trendy trička, mikiny, ale i knihy či technické vymoženosti. Při výběru těchto věcí by měla jít praktická stránka stranou, stejně jako u dospělých mužů by měl dárek především bavit.

Častou chybou dospělých bývá to, že kupují dárky, které se líbí jim a nedívají se na ně dětskýma očima. Mnohdy tak sázejí na věci, které jsou příliš náročné a neodpovídají vývojové úrovni dětí. Proto například téměř dokonalý vrtulník na dálkové ovládání udělá větší radost tatínkovi než malému předškolákovi, který je hračkou sice zprvu nadšený, ale již nezvládne jeho ovládání a rozhodně nedokáže pochopit, proč by měl být opatrný, aby se vrtulník hned nerozbil.

Pro rodiče by mělo být určující sledování svého dítka, s čím si rádo hraje, co nejraději sleduje v televizi, jakou knížku si prohlíží či jak reaguje na věci svých kamarádů, které samo nemá apod.

Rubik’s Futuro Cube - Pohybem řízená herní kostka připomínající Rubikovu kostku v sobě skrývá mnohem víc - je plná her, hlavolamů a moderních technologií, díky kterým dokáže reagovat na nejrůznější podněty, jako je poklepání, rotace nebo pohyb. Kromě zážitku ze hry zlepšuje i jemnou motoriku a prostorovou představivost. Od 10 let, cena od 1899 Kč

Lego City Osobní vlak (60197) - obsahuje motor na dálkové ovládání prostřednictvím technologie Bluetooth s 10 rychlostmi, sestavitelné nástupiště se 2 sedadly a jízdním řádem, signalizační zařízení a 4 minifigurky, 3399 Kč.

Igráček Třídíme odpad - učí děti, jak správně třídit odpad. K dispozici má odpadky a 4 druhy popelnic, 159 Kč.

Efko Nible pro děti - svižná party hra, která vám ukáže, jak jste na tom s pohotovostí a postřehem. Hra obsahuje 14 dřevěných kostek a 72 překvapivých témat vhodných pro děti v české i slovenské verzi, 349 Kč.

Ready2Robot se slizem od MGA je zabalen v pestrobarevné obrovské kapsli a už její rozbalování představuje skvělou zábavu a překvapení, kdy dítě do poslední chvíle neví, jaký robot je v balení ukryt, 329 Kč.

Tvořivý box LEGO® BOOST (17101) - aplikace děti povede krok za krokem k sestavení a naprogramování jakéhokoli z pěti multifunkčních modelů, 3599 Kč.

Yenkee Nový herní set Hornet - sada myši s 5000 DPI a spínači OMRON, kovem vyztužené klávesnice s rozsáhlým nastavením maker a sluchátek se 40mm měniči. Balení navíc obsahuje podložku pod myš ve stejném designu, 2299 Kč.

Ravensburger GraviTrax Startovní sada. Sestavte si svoji vlastní, velmi propracovanou kuličkovou dráhu. Více než 100 dílů zabaví všechny věkové skupiny na dlouhé hodiny, 1349 Kč.

Philips Sonicare For Kids. Sonický elektrický zubní kartáček - odstraní až o 75 % více plaku než kartáček manuální. Udělá většinu práce za dítě, a ještě ho zabaví aplikací s roztomilou postavičkou Sparklyho, který ho učí pečovat o zuby, cena 1599 Kč.

Monopoly Hra o Trůny - sběratelská edice, hra má velmi podobná pravidla jako klasické Monopoly, jen je zasazena do světa Hry o trůny. Budete dobývat města a pevnosti Západozemí. Nechybí známá místa z televizní série a ručně vyráběné tokeny, Albi 899 Kč.

Dino Tatra Auto 148 73cm oranžová. Legendární plastová Tatra 148 známá mezi dětmi i rodiči. Tato klasická hračka na písek má širokou korbu, na které se děti mohou vozit. Nové zpracování s inovacemi, avšak stejně kvalitní jako tenkrát, od 599 Kč.

Miniaturní kvadrokoptéra BRQ 110 10 od výrobce Buddy toys je mrštný letoun s vynikajícími letovými vlastnostmi. Navržena je pro létání v interiéru i exteriéru a zábavu si s ní užijí začátečníci i pokročilejší piloti se zkušenostmi, 999 Kč.

Interaktivní mluvící mini kniha Hasič z edice Kouzelné čtení seznámí děti od 5 let s povoláním hasiče. S Elektronickou tužkou se dozví, jakou používají techniku a jak se staví protipovodňová hráz. V knize na ně čeká přes 500 zvuků a textů, Albi 229 Kč.

Naučte své dítě základům programování s interaktivní hračkou Botley robot. Programovatelný robot rozvíjí u dětí od 5 let logické myšlení, paměť i fantazii. Jeho zajímavé funkce a různé herní komponenty jsou zárukou dlouhé zábavy, Albi 2069 Kč.

Převratný Sirius SSS 6400N je kompaktní voděodolný bluetooth reproduktor s 360° prostorovým zvukem. Má dva reproduktory s maximálním výkonem 30 W a dva pasivní zářiče. Se stupněm krytí IPX6, 1599 Kč

Akční kamera 3CAM 4K03WR dokáže natáčet videa ve vysokém rozlišení až 4K (3840x2160) při 30 snímcích za sekundu. Ostrého a vyváženého obrazu docílí pomocí CMOS Sony senzoru a 6vrstvé skleněné čočky, 1411 Kč.

Digitální fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FT30EP-A - odolá pádům z 1,5 metru, vodotěsný do 8 metrů, zvládá teploty do -10 °C, 16MPx CCD senzor, autofocus, HD video, Datart 3490 Kč.

V zimě chrání před chladem, v létě před sluncem - hebký materiál bambusových triček je velmi šetrný k citlivé dětské pokožce. Prodloužený střih zaručuje, že tričko v chladnějším období neleze z kalhot, Bambutik 340 Kč

Dětské kolo Early Rider Belter 16 Urban - stylové dětské kolo s hliníkovým rámem, postavené na 16” kolech, určené pro děti ve věku 3,5 - 6 let. Vyniká především nízkou hmotností a řemenovým pohonem s delší životností, Skibi 10 900 Kč.

Rostoucí spacák Patrol od značky Boll lze prodloužit až o 35 cm, tedy do 154 cm, díky tomu jej vaše rychle rostoucí dítko využije i několik let po sobě, 4camping 1699 Kč.

