Zdena Nováčková, Právo

V protikladu k bylinkovým čajům jsou čaje z koření u nás pořád velkou neznámou. Ovšem jak v evropské léčitelské tradici, tak zejména v indické ájurvédě jsou již po tisíciletí s velkým úspěchem používané ke zmírnění četných potíží. Nehledě na kouzelné mýty, které koření provázejí…

Z voňavého kardamomu

Tohle koření si můžete přidávat do bylinkových čajů, nejlépe si rozumí s mátou, heřmánkem, tymiánem. Kardamom povzbuzuje krevní oběh, hospodaření s hormony a látkovou výměnu. Můžete si ho přidávat také do sklenice mléka nebo podle blízkovýchodního zvyku do kávy.

Věř – nevěř: O voňavém kardamomu se traduje, že pomůže při nízkém sebevědomí a zejména při nedostatku lásky k sobě. Doporučuje se jako vonný éterický olej do místností.

Skořicový pro čilost

Skořice se používala už ve staré Číně a patřila ke koření dlouhého života. Čaj si můžete připravit přímo z celého svitku skořice – nejlepší je nechat ho louhovat přes noc. Podobně jako vanilka má antiseptické účinky, zlepšuje trávení, příznivě působí na střeva, posiluje imunitu a zlepšuje celkové prokrvení těla a stav pokožky. Podporuje i duševní čilost ve stáří. Špetka mleté skořice společně s kávovou lžičkou medu podporuje rychlejší trávení.

Věř – nevěř: Jestli máte problém s koncentrací, jste roztržití a zapomínáte, vyzkoušejte skořicový čaj.

Z lahodného anýzu

Nadýmání, žaludeční potíže, bolesti břicha – tam všude se toto koření svěží, nasládlé chuti uplatní naprosto skvěle. Obrovskou výhodou je, že čaj z něj mohou pít i batolata. Právě malé děti totiž trpí často těmito potížemi. Jak ho připravit?

Jednu až dvě kávové lžičky semen anýzu zalijete čtvrtlitrem horké vody a necháte louhovat čtvrt hodiny. Po přecezení popíjejte čaj ještě teplý. Jestli máte rádi anýzové sušenky, určitě vám zachutná.

Věř - nevěř: Jestli trpíte obtížnými a negativními sny, je anýz koření pro vás. Měl by během pár dnů změnit kvalitu snů a pomoci najít správnou rovnováhu i během dne.

Ze smyslné vanilky

Vanilka má daleko širší užití, než si myslíme. Podle ájurvédy dokáže pozvolna působit proti plísním v těle. Nejúčinnější je v čaji, který připravíte smícháním černého čaje a vanilkového mléka v poměru jeden díl čaje a jeden díl mléka s jedním vanilkovým luskem. Vše krátce svařte a nechte vychladnout. Pijte čtvrt litru jednou denně.

Věř - nevěř: Užívání vanilky se doporučuje při nedostatku kreativity, něžnosti, smyslnosti. Jestli v sobě potřebujete vzkřísit fantazii a sny, třeba vám pomůže právě sladká vanilka.

Kouzelný kmínový

Kmín zlepšuje trávení potravy, ale většinou ho používáme jen jako koření na brambory či pečená masa. Je to velmi staré koření známé už mnoho tisíc let. Ne každému je jeho vůně a chuť příjemná, ale jeho účinky na tělo jsou podložené. Při nadýmání, kolikách a křečích se doporučuje středně silný černý čaj, do kterého se přidá asi tak na špičku nože mletého kmínu. Nejlepší je, když kmín čerstvě namelete těsně před přidáním do čaje.

Věř – nevěř: Drobná semínka kmínu údajně zbavují tělo negativní energie, která bývá častou příčinou následného vypuknutí nemoci.

Výluh z kaparů

Pokud míváte pocity slabosti a občas i trpíte beznadějí, vezměte vrchovatou polévkovou lžíci kaparů (nerozvinutá poupata kapary trnité naložená v soli nebo v solném nálevu), dejte je do sítka a propláchněte krátce tekoucí vodou. Potom kapary nasekejte a zalijte čtvrtlitrem vroucí vody a nechte hodinu odstát. Po přecezení pijte jednu likérovou odměrku výluhu třikrát denně. Kapary celkově podporují regeneraci těla a dodávají mu řadu prospěšných látek a vitamínů.

Věř – nevěř: Nakládané kapary i odvar z nich posílí tělo i mysl a brzy pocítíte velký příliv energie.

Čaj z oregana (dobromysli)

Ocení ho ženy, jež mají problém s menstruačními bolestmi, působí totiž na uvolnění svalstva. Výborně si rozumí s mátou – k jedné kávové lžičce máty přidejte půl lžičky oregana, zalijte čtvrtlitrem vody, nechte deset minut louhovat a potom sceďte. Čaj se pije až po vychladnutí. Nejlepší je na noc, protože po oreganu se i snadněji usíná.

Věř – nevěř: Žijete uspěchaně, jste netrpěliví a stále ve stresu? Kde jinde už hledat ztracenou dobrou mysl, než v čaji z oregana…

Náš tip

Vyzkoušejte indiánský kořeněný nápoj pro obnovu fyzických i psychických sil. K varu přiveďte čtvrt litru plnotučného mléka, vložte do něj vanilkový lusk a nechte asi pět až deset minut povařit. Poté lusk vyjměte, vyškrábejte dřeň, tu přidejte do nápoje se dvěma polévkovými lžicemi kakaa, špetkou chilli, polévkovou lžící medu a špetičkou soli. Vše zamíchejte. Pijte ho horký!