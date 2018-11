Saša Šeflová, Novinky

Miroslav Etzler si letos Vánoce konečně užije. „Je známé, že mám už tři děti, které už jsou dospělé a je zřejmé, že jsem byl dost velký blbeček, když se narodily. A teprve teď si to dostatečně užívám tak, jak jsem si měl užívat všechny tři předchozí. A Sam je zosobnění Ježíška. Říkám to, i když jsem ateista. Dostal jsem od svojí partnerky obrovský dar,” svěřil se.

S dárky to ale přehánět nebude. „Letos to asi necháme tak, že se půjdeme podívat někam na betlém a zapálíme prskavku a svíčku. Zahrnovat ho dárky je zbytečné. Neměl by z toho rozum, je rád, když vidí bradavku,” míní herec.

Všeobecně dárky moc neřeší. „Pro mě jako pro dítě znamenaly Vánoce spíš duchovní náplň. Proto jsem také patnáct let od českých zkomercionalizovaných Vánoc utíkal. Stalo se z toho šílenství, kdy si lidi berou půjčky, aby obšťastnili svoje blízké, kteří na ně přes rok kašlou, a pak končí s exekucemi a přijdou i o byt nebo dům. My se vždycky domluvíme, co by lidé chtěli, a já jim na to přispěju anebo to koupím,” vysvětlil Etzler.