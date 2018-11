Postup: Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, zabalíme do potravinové fólie a necháme do druhého dne odpočinout. Z těsta tvarujeme malé kuličky, které pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Do středu každé kuličky uděláme obráceným koncem vařečky důlek (nebo vložíme oloupanou mandli). Plech vložíme do trouby předem vyhřáté na 170 °C a pečeme asi 10 minut. Upečené sádlovky necháme vychladnout a pak plníme marmeládou.