Postup: V rendlíku povařte asi 5 minut mléko s rozkrojenou vanilkou a skořicí. Přiklopte poklicí a nechejte stát. Skořici vyndejte a z vanilky vyškrábněte zbylá zrníčka a vraťte je do mléka. Likér smíchejte se žloutky a cukrem do pěny. Potom do směsi postupně zašlehejte horké mléko a společně zahřejte na 80° C.



V malém rendlíku rozpusťte cukr, zalijte vodou a nechejte rozvařit. Přimíchejte kávu, rum a pomalu svařte na sirupovitou konzistenci. Na dno varných sklenic nalijte lžičku sirupu, zalijte horkým likérem.