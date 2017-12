Postup: Mouku promícháme s mákem. Změklé máslo ušleháme s cukrem a vajíčkem a přidáme sypké ingredience. Dobře propracujeme. Připravené těsto zabalíme do fólie a necháme alespoň půl hodiny odpočívat v chladu. Z vychlazeného těsta oddělíme kousky a rukama vytvarujeme kuličky o průměru zhruba 2 cm. Dáváme je na plech vyložený pečicím papírem, zploštíme je prsty a doprostřed každé kuličky uděláme důlek. Můžeme i prstem, ale nejvíce souměrné to je s obráceným koncem vařečky. Malou lžičkou dáme do každého důlku trochu linecké ovocné směsi. Vložíme do trouby předehřáté na 150 stupňů a pečeme cca 15 minut.