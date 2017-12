Postup: Vinnou klobásu naporcujeme, stočíme do šneka (množství vyjde asi na 4 ks), sepneme párátkem a z obou stran krátce smažíme na oleji. Pak šneky vyskládáme do pekáče. Na pánvi osmahneme nakrájenou slaninu, přidáme cibuli nakrájenou na měsíčky, utřený česnek, po 5 minutách vmícháme protlak a pivo. Dochutíme solí a pepřem, necháme trochu vysmahnout tekutinu do mírného zhoustnutí. Směs nalijeme ke klobásám, dáme péct do trouby vyhřáté na 180 °C na 15 minut.