Nejdůležitější je hlavně zvolit si správný druh stromu. „V tomto případě bych doporučil jedině smrk stříbrný pichlavý, protože je odolnější než ostatní druhy jehličnanů,“ řekl Novinkám prodejce a pěstitel ze společnosti Abies Robert Šíma s tím, že smrk pochází ze Skalistých hor ze západního pobřeží Spojených států amerických, kde jsou extrémní klimatické podmínky. Ty lze připodobnit k šoku z přesazení.

„Kdybychom zvolili jedli nebo borovici, tak nastane problém z důvodu kůlovitých kořenů nebo šoku z přesazení. Mohly by uhynout,“ vysvětlil Šíma a dodal, že je potřeba, aby si strom v květináči postupně zvykl na jinou teplotu, kterou má zákazník doma. Proto je vhodné ho nejprve dát do chladné místnosti, jako je sklep nebo garáž, kde je teplota mezi pěti až deseti stupni. Tam setrvá několik dní a až potom ho můžeme dát do pokoje, kde je kolem 20 stupňů. „Nesmíme ho tam mít ale déle než týden, maximálně deset dní. Poté u něj totiž nastává proces probuzení, a když se pak dá najednou zase ven, tak umrzne,“ řekl pěstitel.

Stromek je samozřejmě potřeba zalévat, ale nepřelévat. Po Vánocích stromek přenášíme v obráceném pořadí zpět a ponecháme až do jara v teplotě do pěti stupňů. Ven ho přemístíme až v období, kdy nehrozí pozdní mrazíky.

Abychom předešli stresu, zda stromek přežije. nebo ne, je možnost zakoupit stromeček, který nebyl přesazován, ale vypěstován přímo v květináči. „Ty za příkladného způsobu ošetření, dodržování správných postupů starání se vydrží dlouho,“ radí odborník.

Stromeček v květináči lidem většinou uhyne, nevydrží do dalšího roku.

FOTO: Novinky

Také se roztrhl pytel s půjčovnami vánočních stromků, které vám za peníze stromeček na Vánoce rádi pronajmou. Člověk se pak nemusí starat o nic, jen si na internetu vybere stromeček, který chce. Firma vám ho přiveze a následně odveze. Některé dokonce slibují, že stromeček skutečně skončí zpátky v přírodě.

Hodně Čechů si ale raději koupí stromeček umělý. „Více než třetina Čechů bude mít na Vánoce umělý stromek. Nejprodávanější jsou stromečky o velikosti 180 cm až 210 cm. V posledních letech ale stoupá prodej malých stromků do 1 metru, které se prodávají včetně osvětlení,“ řekl mluvčí obchodního domu Tesco Václav Koukolíček.